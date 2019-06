Continúan los taxis privados causando problemas al Gobierno del Estado

Árbol que nace torcido y no se arregla, así se queda. Esto fue lo que sucedió con los taxis privados como Uber y otros, que operan en forma ilegal y no hay autoridad que los suspenda. No sé si la dirección del transporte ya tenga una respuesta del porqué se les permite, pero al parecer no. Desde que este este servicio de alquilar de pasajeros empezó operaciones siempre ha sido ilegal y no existe poder gubernamental que pueda parar los cinco mil vehículos que presten servicio en Hermosillo. Se dice que la ciudadanía está feliz, porque estos cobran más barato y mejor servicio.

Sin embargo, no dejan de ser “taxis piratas”, que no cuenta con una concesión para poder prestar el servicio público, tal como lo exige la ley. Enrique Claussen Iberri y Carlos Morales Buelna, ex director y actual director de transporte en el Estado, no han sabido explicar a los concesionarios de taxis, ni a los periodistas, el por qué los Uber y otros autos particulares prestan el servicio en forma ilegal. Deben ser compromisos muy fuertes con gente muy poderosa de la Ciudad de México. No tiene necesidad la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, de permitir esta ilegalidad.

Al menos que Morales Buelna cite a conferencia de prensa en donde explique el porqué se permite la ilegalidad en la dirección de transporte. No tenía idea de cuántos vehículos Uber operan en Hermosillo, que según los concesionarios de taxi son alrededor de cinco mil, cuando ellos -los taxis concesionarios-, apenas llegan a los dos mil. Por cualquier lado que se le vea, es una competencia ilegal y tienen razón en manifestarse por las calles y realizar plantones. Los Uber y otros, son autos particulares, algunos de lujo, mejores que los taxis concesionados.

Desde que empezaron a prestar servicio público los taxis particulares lo hicieron de manera ilegal y, desde el mismo día – a principio de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano -, los concesionarios se empezaron a manifestar, pero nadie les ha hecho caso y, en lugar de poner orden, se han sumado otros grupos de particulares que ahora son taxistas “piratas”. La inconformidad de los taxistas concesionados podría crecer y crean un problema grave y afectar la buena marcha de la administración estatal. Ahora, ¿quién está detrás de los Uber?

Lleva Gobernadora Pavlovich médico hasta casa de enfermos en condición vulnerable

Para brindar atención médica en sus domicilios a personas en situación vulnerable o que por su condición económica y de movilidad no puedan trasladarse a una clínica, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano puso en operación el programa “Médico en tu familia”, en la colonia Café Combate.

Acompañada de Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, la gobernadora visitó a la señora Juana Ortega Paredes, vecina de esta colonia, con quien se inició dicho programa, y donde destacó que se apoyará a personas con alguna discapacidad, enfermos terminales, postrados en cama y/o en situación de abandono, otorgando servicios de atención primaria a la salud, sobre todo a la población más necesitada.

“Tiene todo un seguimiento, no sólo es ir a visitarlos la primera vez y encontrarlos, sino después de ello, darles la visita, llevarles el médico y la medicina que van a requerir mes con mes, porque realmente casi siempre son personas mayores o personas que definitivamente no pueden acercarse a un centro de salud”, aseguró la gobernadora Pavlovich.

Además, dijo, ofrece los servicios de: odontología, sicología, nutrición, enfermería y fisioterapia, adicionalmente se contará con apoyo de Trabajo Social para vincular al paciente al centro de salud que le corresponde, para que acuda cuando esté en condiciones de hacerlo.

La señora Juana Ortega Paredes, beneficiada del programa, agradeció a la gobernadora Pavlovich el apoyo que tiene con este nuevo programa de “Médico en tu familia”, pues ahora la atención medica se le ofrece en su propia casa.

Ahí la gobernadora Pavlovich subrayó que, gracias al convenio firmado con cuatro universidades de la entidad, los estudiantes de las ciencias de la salud participarán en este programa y serán parte de la “Brigada Básica” que visitará las distintas colonias y dará seguimiento a los pacientes detectados.

Los integrantes de las brigadas básicas de la secretaría de Salud, iniciaron los recorridos en algunas colonias de Hermosillo para detectar a personas que por su condición de vulnerabilidad no pueden acudir a una clínica de salud y recibirán atención médica a través de este programa.

