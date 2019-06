Conquistan Raptors la NBA

El equipo de Toronto supera como visitante 114-110 a Golden State sen el sexto partido de la serie para consagrarse campeón por primera vez

¡Hay nuevo campeón en la NBA! ¡Y es canadiense!

Por primera vez en la historia una franquicia no estadounidense ganó el campeonato de la NBA.

Raptors de Toronto consiguió su primer título luego de vencer 114-110 a Warriors, que llegaba como favorito por sus dos campeonatos consecutivos.

Golden State llevaba cinco finales en línea, cuatro de ellas las jugó contra Cavaliers de Cleveland.

Toronto logra un campeonato ante unos mermados californianos, que dieron batalla hasta el último segundo del juego 6 de la serie, en un partido intenso hasta el último segundo.

La franquicia canadiense nació para la campaña 1995-96.

Kevin Durant prácticamente ni jugó en las Finales y para el Juego 6 los Warriors sufrieron otra dura baja, misma que modificó su destino.

Golden State parecía que mandaba en las Finales de la NBA a un séptimo duelo, pero una lesión de Klay Thompson al final del tercer periodo cambió todo.

Thompson era el mejor jugador de los locales con 30 puntos, pero en un rompimiento rápido le hicieron falta cuando iba a clavar el balón y se lesionó la rodilla izquierda.

Tiró los dos libres y se fue al vestidor. En el cuarto periodo, cuando estaba parejo el duelo, anunciaron que ya no regresaría, lo que mermó las esperanzas de Golden State.

Pero el corazón de los locales no se detuvo y se mantuvieron en el partido, pero al final las canastas de Klay habían sido vitales, y el resto del equipo no pudo con el paquete.

Stephen Curry intentó un triple para ganar, pero falló. El guardia no mostró la calidad de súper estrella en el duelo, misma que lo tiene como el mejor pagado de la NBA.

Kawhi Leonard acabó con 22 puntos para ser nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA.