Carmen Salinas rompe en llanto: “No puede ser que esté muerta Edith González”

A poco del fallecimiento de Edith González, conductores del Programa Hoy se comunicaron con Carmen Salinas para enterarla de lo ocurrido y obtener sus primeras declaraciones al respecto. Cabe recordar que ambas trabajaron juntas en la puesta en escena “Aventurera”.

Salinas se enteró mediante el matutino de Televisa e inevitablemente rompió en llanto:

“No lo puedo creer, no lo concibo, no entra en mi cabeza, no puede ser que esté muerta, no puede ser. No lo puedo creer”

Reveló que se enteró del fallecimiento “entre sueños” pues tenía prendida la televisión cuando confirmaron la muerte. Asimismo informó que el pasado lunes 10 de junio murió una de las hermanas Vallejo con las que estuvo asociada en Aventurera.

González murió la madruga del jueves a los 54 años de edad. El deceso ocurrió “a consecuencia de un súbito deterioro de salud resultante de una recurrencia del cáncer que se le diagnosticó hace tres años”, se informó a través de un comunicado.

A Edith le sobrevive su madre Ofelia Fuentes, su hermano Victor Manuel González, su esposo Lorenzo Lazo y su hija Constanza Creel. Descanse en paz

