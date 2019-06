VÍDEO: Entristece niño que perdió el celular con fotos de su madre fallecida

“No me quiero olvidar de mi mamá porque cuando estoy triste veo sus fotos y escucho su voz por los videos. Y yo no me quiero olvidar de su voz, de su cara”, dice Gino, un niño de 10 años que perdió su teléfono en Córdoba, Argentina.

Según cuenta el menor de edad, extravió el celular el pasado sábado alrededor de las 11 de la noche en la calle Asunción, luego de tomar un Remise (como Uber en México) en compañía de su abuela y descender sin él. Al parecer, aunque notaron rápidamente que faltaba el móvil, no han podido recuperarlo debido a que es probable que la pasajera que subió después lo haya tomado.

No me quiero olvidar de su voz ni de su rostro

El teléfono tiene un contenido valioso: fotografías de su madre fallecida cuando Gino apenas tenía 6 meses, así como grabaciones de su voz por las que dice, “daría cualquier cosa por recuperar”.

“Hola, soy Gino. Hoy me olvidé mi celular en un Remise que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá que falleció cuando yo era muy chiquito. Mi teléfono es un J7 Prime y espero que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo de, tengo todos mis ahorros como recompensa”

GINO LÓPEZ.

Durante una entrevista para el noticiario El Doce, el pequeño confesó que si alguien se lo devuelve, le daría las gracias, le entregaría el dinero y lo abrazaría. En cuanto a todos sus ahorros, cuenta con 600 pesos argentinos (264 pesos mexicanos) para quien lo regrese.

Ofrece 264 pesos como recompensa

Los empleados de la remisería, por su cuenta, revelaron la dirección de la mujer que abordó instantes después de ellos y al cuestionarla, aseguró no haber visto nada.

Tras la viralización de las imágenes que conmovieron a millones de usuarios de redes sociales, David, dueño de un local de electrónica, también ofreció a un smartphone idéntico para quien devuelva el móvil.

En cuanto a Gino, no pierde la esperanza de encontrarlo o de por lo menos recuperar los audios y las fotos de cuando su madre, que perdió la vida en 2009 a causa de leucemia, lo bañaba. Su padre abandonó el hogar apenas el menor nació y ahora vive con su abuelo materno.

Fuente: SDP noticias