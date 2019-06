Diferencias entre el tampón y la copa menstrual, ¡elige la mejor opción para ti!

La menstruación es un proceso fundamental en la vida de todas las mujeres y aunque en algún momento hubo quien se sintiera avergonzada de tener el periodo, hoy en día podemos hablar de esto sin ningún tapujo y existe una gran variedad de productos para la higiene femenina, si quieres dejar las toallas sanitarias y probar algo más cómodo, te decimos las diferencias entre el tampón y la copa menstrual, ¡elige lo mejor para ti!

Cuando tenemos el periodo queremos estar lo más cómodas posibles, como si no estuviéramos menstruando, y quizá para ti, las toallas sanitarias ya no te brindan esa seguridad de que no te vas a ensuciar la ropa, en caso de que tengas flujo abundante y no sepas la razón (en esta nota lo aclaramos). No te preocupes si tienes algunas o si no te decides entre la copa menstrual y el tampón, esto es lo que debes saber antes de elegir tu mejor opción.

¿De qué están hechos?

De acuerdo con información de Tampax, sus tampones están fabricados principalmente con algodón y rayón. Sin embargo, un tampón se compone de varios elementos:

Aplicador

Cuando abres un tampón, normalmente está cubiertos por una protección de plástico. Su función es insertar de una manera cómoda el tampón, está hecho de papel plástico con pigmento de acuerdo al tipo de diseño.

Núcleo absorbente del tampón

Esta parte es la que va a estar en el interior de tu vagina para absorber el flujo menstrual, sus materiales son de algodón y rayón.

Cordón del tampón

Es la parte que cuelga del tampón, su función es extraerlo cuando vas a cambiarlo por uno nuevo. Está hecho de una mezcla de algodón, poliéster y polipropileno.

En el mercado, existen copas menstruales fabricadas con tres tipos de materiales:

Copa menstrual de silicona quirúrgica

Este material es muy seguro y biocompatible, es decir, que al entrar en el interior de tu cuerpo no generará ningún tipo de reacción alérgica. Este material es firme, pero al mismo tiempo suave.

Copa menstrual de látex

El látex es un material ecológico, de resistencia y suave, por lo cual, se puede moldear perfectamente a tu cuerpo, evita la humedad, es bactericida, y súper higiénica. Sin embargo, es importante que sepas que en algunas personas la proteína que se encuentra en el caucho puede provocar una reacción alérgica, ¡tómalo en cuenta!

Copa menstrual de TPE

El plástico quirúrgico es un material reciclable, por su composición evita una reacción alérgica.

¿Puede presentar infecciones vaginales?

El uso de tampones se ha relacionado con la vaginitis (como te explicamos aquí), sin embargo, algunos estudios han demostrado que los materiales que lo componen no aumentan este riesgo en mujeres sanas. Sólo puedes adquirirla si y sólo si no cambias el tampón con frecuencia o lo dejas toda la noche.

En el caso de la copa menstrual, no se aumenta el riesgo de padecer una infección vaginal a menos que no tengas la suficiente higiene y la coloques con las manos sucias.

Duración, ¿cuánto tiempo me van a durar?

Los tampones son de una sola puesta y una vez que termina el ciclo de vida de su función, van directos a la basura. El uso de un tampón te durará alrededor de unas 4 o 5 horas, pero no más porque podrías tener algún tipo de reacción, ojo ahí.

Sólo puedes tener la copa menstrual entre unas 4 y 6 horas, pero esta sí la puedes reutilizar, sólo debes enjuagarla con agua fría, si la lavas con jabón asegúrate que sea neutro y sin perfume. Cuando tu menstruación finalice esteriliza tu copa menstrual, ¿cómo lo hago? Colócala en un cazo y cúbrela de agua, déjala por unos tres minutos a fuego bajo y después sácala, sécala y guárdala en su funda protectora.

La copa menstrual tiene una vida útil de hasta por 10 años, ¡sí, durante ese tiempo no tendrás que preocuparte en comprar otra cosa para tu higiene femenina!

Cuánto dinero voy a gastar

En México, el costo por caja de tampones va de los 40 a 60 peso, dependiendo de la marca y de cuántos aplicadores contengan, puede contener de 5 a 10 tampones. Más o menos calcula cuántos usarías en un día y cuánto tiempo dura tu menstruación, saca la cuenta anual y te darás cuenta que seguro gastas unos cuantos miles en comprarlos.

En cambio, la copa menstrual va de los 300 a los 800, más o menos, pero no rebasan de los mil pesos, ¡lo mejor es que no te va a durar una aplicación! Punto para la copita menstrual.

Pros y contras del tampón

Es a prueba de manchas. Sin embargo, si tu flujo es muy abundante es probable que necesites utilizar una toalla sanitaria para evitar ensuciar tu ropa, y te preguntarás, ¿entonces para qué uso el tampón? Por ello, es importante saber qué tan “normal” es tu flujo menstrual.

Si lo dejas más horas del tiempo que deberías, podrías sufrir del síndrome del shock tóxico.

Pros y contras de la copa menstrual

No contienen ningún tipo de químicos que puedan aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Además, requiere menos cambios a comparación de un tampón. La copa menstrual tiene una capacidad de absorción de 30 ml.

¡Son eco-friendly! Como ya mencionamos, este maravilloso producto puede durarte hasta 10 años y estás generando menos desperdicio al medio ambiente.

Eso sí, la inserción puede ser complicada al principio que otros métodos tradicionales, pero nada que no puedas mejorar con la práctica. Después de cada cambio debes esterilizarla para evitar contraer una infección.

Ahora que ya sabes cuáles son las diferencias, es momento de que escojas la mejor opción para ti de acuerdo a tus necesidades, no lo olvides ¡Tu salud es primero!.

Fuente: Salud 180