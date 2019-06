¿Cómo saber si tengo parásitos?, no solo es que sientas comezón

Son muchas las personas que pueden tener parásitos sin saberlo y es que no siempre se presentan síntomas, por eso es importante informarse sobre cómo saber si tienes parásitos.

Los parásitos microorganismos que se alimentan de otro tipo de microorganismos. Un estudio publicado por The National Institite of Health, señala que los parásitos no solamente atacan el sistema digestivo, también puede impactar otros órganos como le hígado y el corazón.

Por eso te mostramos cómo saber si tienes parásitos:

Dolor abdominal

El dolor que producen los parásitos no es permanente. Se percibe como una molestia punzante, como si fuera un retortijón que regularmente se pasa al ir al baño.

Se manifiesta regularmente a la altura del estómago pero más en el abdomen bajo, por lo que muchas mujeres pueden confundirlo con cólicos menstruales.

Cambio de apetito

Aunque pareciera que los parásitos necesitan alimentarse más y esto podría provocarte más hambre, sucede todo lo contrario.

El apetito es menor cuando hay parásitos intestinales, además te sentirás satisfecho casi inmediatamente después de comer cualquier alimento.

Diarrea

La diarrea sin causa aparente es uno de los principales síntomas de parásitos, se puede presentar también sangre o lombrices en las heces.

Esto solamente se manifiesta cuando en el intestino ya habitan muchos parásitos y es necesario liberarlos.

Tos seca

Este síntoma es muy fácil de confundir con problemas de vías respiratorias y pulmonares, pues pareciera que nada tiene que ver con los parásitos.

Antes de ser parásitos, estos microrganismos se conocen como larvas y es muy fácil que se alojen en otras partes del cuerpo.

El esófago es una de ellas y la tos seca es una señal de parásitos en esa zona.

Fatiga

Es posible que la ausencia de nutrientes que causa la falta de apetito por los parásitos o lombrices, provoque desnutrición o anemia. Que se manifiestan con fatiga y fuertes dolores de cabeza.

Comezón

Es uno de los síntomas que más se conocen. Sentir comezón en la zona anal frecuentemente.

Para que no te sucede esto, te decimos cómo prevenir los parásitos:

Lavarse las manos antes y después de ir al baño, al igual antes de comer cualquier alimento.

Cambiarse la ropa interior diario y asegurarse de que esté limpia.

Lavar ropa interior con agua caliente, el agua a esta temperatura mata los microorganismos.

Es muy importante lavar la zona genital incluyendo le ano, de preferencia con jabón neutro para evitar irritación.

Así es como puedes saber si tienes parásitos, es muy importante que ante cualquier síntomas acuda con el médico para que te desparasite inmediatamente.

Fuente: Salud 180