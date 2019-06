Por falta de visa, mamá de Demián Bichir no ha podido consolarlo tras perder a su esposa

A escasos meses del suicidio de Stefanie Sherk, esposa de Demián Bichir, la que está consternada por el estado de su hijo es la actriz Maricruz Nájera. Visiblemente preocupada, reveló que por falta de su visa no ha podido abrazarlo en persona.

“Para mí fue un golpe tremendo, porque además mi visa se acababa de vencer, y no me la han entregado todavía, ya hice todo el trámite y todo y sigo aquí, él único que estaba allá en esos momentos era Bruno, porque estaba trabajando, Odiseo estaba trabajando aquí”.

STEFANIE SHERK

Maricruz contó que por ahora se comunica con su famoso hijo por mensajes de voz, ella a cada momento lo está escuchando y levantando el ánimo. Actualmente la también actriz vive sola, pues todos sis hijos están fuera de México trabajando.

Finalmente, la mamá del artista dijo sentir mucho cariño por Stephanie y negó desconocer el padecimiento que tenía.

“Yo encomendándole a Dios a mi Stephanie que la quise muchísimo, la adoré, no (sabía nada), creo que ni siquiera Demián sabía de eso, no sé, sentimos muchísimo el dolor por Stephanie, porque de verdad la quería yo muchísimo, no sabe cómo nos llevábamos de bien”.

MARICRUZ

Fuente: SDP noticias