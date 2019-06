Interponen denuncian contra Gobierno Municipal 

Integrantes del Partido Movimiento Ciudadano interpusieron ayer una denuncia administrativa ante la Contraloría Municipal contra la alcaldesa Celida López; el tesorero Martín Alberto Azpe Fimbres; el Oficial Mayor, Daniel Sánchez González, y los ex alcaldes Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Angelina Muñoz, por la falta de un sistema de contabilidad en el Gobierno Municipal, para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El regidor Carlos León y la vocera del Partido, Rosa Elena Trujillo, señaló que

el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó en la revisión de la Cuenta Pública 2017 que el Ayuntamiento de Hermosillo no cumplía con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), de contar con un sistema contable para dar transparencia sobre el ejercicio de los recursos públicos.

El Gobierno Municipal anterior no contaba con un sistema contable, lo que se prestó a actos de corrupción, y a nueve meses de la actual administración tampoco se ha implementado.

“Esta denuncia la hacemos para combatir la corrupción de los que ya se fueron, pero también la impunidad de los que hoy están en la actual administración”, puntualizó.

Charly León dijo que la misma alcaldesa Célida López ha reconocido que la contabilidad del Municipio se lleva en Excell, por no contar con un sistema contable y a la fecha siguen sin resolverlo.

“Si no tienen sistema contable, no tienen información, es decir, gobiernan, administran a ciegas, no hay control del gasto, y estamos hablando de tres mil millones de recursos de los hermosillenses. No se puede garantizar transparencia, ni rendición de cuentas, ni austeridad que tanto pregonan”, afirmó.

Añadió que también acudirán al ISAF para que se le dé seguimiento a la denuncia.