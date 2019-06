Diputados van contra quienes lancen piropos a las mujeres y dejan de lado temas torales

Se acabaron los “piropos” a las mujeres, ya que de aquí en adelante se convertirán en delito. Ya no se pondrá saludar con un “buenos días, bonita”, o con un “buenos días, hermosa”, menos con un “Adiós mamacita” y muchos otros que existen en el vocabulario de los mexicanos. Me imagino que inventarán otras leyes que también se castigue a las mujeres coquetas y provocativas. Los legisladores deberían de preocuparse por hacer leyes que beneficien al pueblo, o al menos que no lastimen tanto la economía nacional, como salarios más acordes a los tiempos modernos.

Los salarios que ganan los trabajadores no alcanzan ni para comprar los productos más básicos, menos para gastos de vestido, calzado y recreación, tal como lo dicen las leyes de nuestro país. Los grandes centros comerciales cada semana le suben los precios a los productos y el trabajador se tiene que ajustar a esos costos, mientras que los líderes sindicales hablan mucho y no resuelvan nada. El dirigente de la CTM Sonora anunció un paro de empresas parta el próximo 08 de julio, pero esta amenaza no la creen los trabajadores, ni los empresarios, menos el Gobierno federal.

Javier Villareal Gámez (CTM), se queja de los malos servicios que presta el Gobierno, principalmente en el sector Salud, en donde el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), no atiende a los trabajadores como debe de ser, por la falta de médicos y enfermeras, ya que estos profesionales de la medicina, no quieren laborar con salarios que son una ofensa para ellos. El Gobierno no quiere pagar lo justo a los médicos y enfermeras, por este motivo se van a otros centros de trabajo del sector público y privado. Además, a ningún trabajador le pagan lo justo.

Villareal Gámez, informó que a partir del 20 de junio se empezarán a entregar los primeros emplazamientos a las dos mil empresas que se tienen emplazadas a paralizar…Además del problema de falta de atención del Seguro Social, el dirigente de la CTM mencionó que también se busca reducción de los altos intereses que cobrar el Infonavit por lo créditos de viviendas y otros, así como los injustos cobros de impuestos que cobrar el Fonacot. Es un abuso, señaló.

Por su parte, Arturo Fernández, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sonora, dijo entrevista que los patrones apoyarán a los trabajadores en su lucha por lograr bajar los altos intereses que cobran el Gobierno federal en los créditos de Infonavit y Fonacot. En los asuntos del Seguro Social tenemos participación los empresarios, los trabajadores y el Gobierno federal. Los trabajadores pagan una parte, los patrones otra y el gobierno la otra.

Hace años que se habla de la legalización de los vehículos extranjeros y esta no llega

Desde hace muchos años se están legalizando los vehículos extranjeros, pero el día no llega, y cada vez son más los autos que circulan en los 72 municipios de Sonora. Además, las láminas que portan las unidades les dan “fuero” y no hay autoridad que pueda con los propietarios en los alegatos… Los gobiernos del presidente Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones Rivera, iniciaron la legalización, pero hasta ahí. La intención fue buena, de legalizar los vehículos de trabajo con más de 10 años de antigüedad. No ha habido más legalización

Después se les agregaron todos los autos, nada más que no fuera de lujo, con 10 años de antigüedad. Ahora circulan de todo, nuevos y de lujo, sin que ninguna autoridad los pueda detener. El Gobierno federal no cuenta con agentes en Sonora que se den a la tarea de detener a los “chuecos”. La Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), del Gobierno estatal, hace lo que puede, casi nada, para frenar la entrada de vehículos de EU.

Además, se han dado muchos casos en donde los carros “chuecos” han servido para cometer asaltos a bancos, domicilios y personas, además, en la mayoría de los enfrentamientos a balazos que se han registrado en Sonora participación vehículos de procedencia extranjera, muchos con reporte de robo en la Unión Americana. Es bueno el operativo que realizan las autoridades con el fin de saber cuántos vehículos ilegales circulan y quiénes son sus propietarios. No se trata de quitar solo por quitar.

¿Por qué no se suspenden las clases en escuelas primarias los días de mucho calor?

Me preguntan unas señoras de la escuela “Lamberto Hernández”, que si el Gobierno del Estado no tiene un programa para que los niños no asistan a la escuela en estos tempos de altas temperaturas de casi 50 grados centígrados a la sombra, como en lo hay en inverno cuando hace mucho frío? No lo sé, les respondí, pero voy a preguntar. Por eso hoy les pregunto a las autoridades educativas, cuando estamos a unos días de terminar el ciclo escolar.

En esa escuela ubicada por la calle Domingo Olivares y Tlaxcala, de la colonias Olivares, los niños salen a las 2:30 de la tarde, cuando el termómetro registra la máxima temperatura de nuestra ciudad capital de Sonora, Hermosillo y se van a sus casas caminando, a veces solos y otras acompañados de un familiar, recibiendo en sus cuerpecitos los quemantes rayos de sol de Sonora…Ni modo, aquí nos tocó nacer y vivir, pero eso sí, nunca nos acostumbramos.

Instalan sorpresivo retén federal en la colonia Real del Carmen, al Suroeste de Hermosillo

El martes por la noche, se instaló un retén con agentes federales y miembros del Ejército en el cruce de los bulevares Carlos Quintero Arce y Solana, en la colonia Real del Carmen, en donde los federales le peguntaban el nombre a los a bordantes de los vehículos y que si en dónde trabajaban. No se identificaban, pero portaban armas de alto poder. Esto fue como a las 22:00 horas, diez de la noche. Las unidades militares en sus cajas había un soldado con metralleta. La pregunta es ¿sí eran federales reales?, porque podría tratarse de impostores.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios… Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos.