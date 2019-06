Aunque “manosearon” a su novia, ¡Edwin Luna sí se casó!

“El amor siempre triunfa” y no solo en las telenovelas o películas, a veces en la vida real, un claro ejemplo es Edwin Luna quien frente a un altar le juró amor eterno a Kimberly Flores, aún cuando sus fans le suplicaron cancelar el matrimonio.

Como te informamos, hace unos días en redes sociales surgió un video de la despedida de soltera de Kimberly. Los clips muestran a la mujer disfrutar de la noche al lado de amigos y bailarines, incluso, se expone a Flores siendo manoseada por una mujer que con toda confianza le agarra los senos.

A los fans del vocalista de La Trakalosa de Monterrey no les gustó el comportamiento de la novia por lo que crearon el hashtag #amigodatecuenta para evitar la unión, pero no funcionó. La pareja se casó por lo civil, la ceremonia tuvo lugar en su casa de Monterrey.

Parte de la ceremonia fue televisada por el programa Venga La Alegría.

Mediante Instagram, Edwin presumió las primeras fotografías de su boda así como el acta que lo consta.

“Después de este día cuántas cosas no han pasado, jajaja. Alegrías, tristezas, alguna que otra platica fuerte, disculpas, perdones, abrazos, besos, caricias. Pero lo más importante de todo, es que sin importar nada nos comprendemos y amamos, somos personas normales, con sentimientos, con éxito, con aprendizajes, pero de eso se trata amor, siempre de la mano contra todo, no soy perfecto y aún me faltan muchas cosas por corregir y si de algo estoy seguro es que contigo a mi lado lo lograré y si algún día te lastime tendremos mucho tiempo para entregarnos y luchar por todo #TEAMO POR TODO O POR NADA #ENLASBUENASYENLASMALAS”.

¡Felicidades al matrimonio!

Fuente: SDP noticias