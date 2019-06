Atala Sarmiento no pidió a Daniel Bisogno “destaparse”

A horas de que la revista de espectáculos TV Notas difundiera un supuesto video de Daniel Bisogno intercambiando besos con otro hombre en un bar de Zona Rosa, se involucró a Atala Sarmiento sin ninguna razón aparente.

En Facebook surgió un supuesto mensaje de Atala Sarmiento en el que ésta se dice feliz de que su compañero “se destape”; no obstante, esta cuenta no pertenece a la famosa conductora:

Aclara Atala

La todavía conductora de “Intrusos” no tardó en aclarar que ella no posee cuenta de Facebook y, por tanto, nunca envió un mensaje a su ex compañero.

La conductora aclaró que sus cuentas oficiales están verificadas y solo posee Twitter e Instagram. “No tengo ninguna cuenta ni página de Facebook, ¡no se dejen sorprender!”.

Matrimonio de Daniel Bisogno llega a su fin

Diversos medios de comunicación dieron a conocer que el pasado 2 de abril, Daniel Bisogno y Adriana Riva Palacio comenzaron los trámites para dar fin a su matrimonio.

