Aquí las primeras declaraciones de Daniel Bisogno tras polémico vídeo

Comenzó a circular un vídeo donde supuestamente Daniel Bisogno se besa con otro hombre en un antro de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Ante dicho señalamiento el conductor ha dado las primeras declaraciones.

El conductor de Ventaneando ha contestado a algunas personas que le han preguntado por el video. En respuesta al tuit de TVNotas el actor contestó a un usuario que le dijo: “Daniel hoy no duerme, salió la verdad, ya que no lo oculte”. A lo que Bisogno le respondió:

“Tu crees que no voy a dormir. No has entendido nada”.

DANIEL BISOGNO

Otro usuario trató de animarlo un poco y le escribió: “No hay publicidad buena o mala, todo es publicidad y la gente inteligente lo sabe”. A lo que ‘el Muñe’ le respondió:

“ Verdad que sí, lo más importante es la publicidad aunque sea buena, o mala. Grábense eso”.

DANIEL BISOGNO

Cabe señalar que en redes sociales han proliferado mensajes de apoyo al conductor, quien actualmente se encuentra en proceso de divorcio con Cristina Riva Palacio, con quien se casó en 2014 y con la procreo a Michaela, de 3 años de edad.

Aquí te dejamos el vídeo del supuesto beso

Fuente: SDP noticias