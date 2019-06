Trasladan a Boston a “El Big Papi”

David Ortiz se recupera satisfactoriamente del disparo sufrido anoche cuando se encontraba en un establecimiento de la zona oriental de Santo Domingo y este lunes viajó a Boston, donde se encuentra su familia.

Una ambulancia trasladó a “Big Papi”” desde la clínica de la capital hasta el aeropuerto Internacional de las Américas, desde donde despegó en un avión ambulancia sobre las 18:20 hora local.

El ex pelotero de Grandes Ligas se encuentra “estable” tras una operación en la que hubo que extirparle parte de los intestinos y la vesícula.

Así lo informó a EFE el encargado de prensa de Ortiz, Leo López, una vez concluida la intervención al ex jugador de los Medias Rojas de Boston, de la que la clínica no ha dado un reporte oficial.

López explicó que Ortiz permanece estable aunque sedado y no se descarta la posibilidad de que sea trasladado a un centro de la ciudad de Boston, para lo cual todavía habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas.

Por su lado, el portavoz de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, dijo a medios locales que un hombre identificado como Eddy Vladimir Feliz García está detenido con relación al hecho y será interrogado en el transcurso de este lunes.

La policía busca a una segunda persona que acompañaba al sospechoso en el bar donde Ortiz fue tiroteado.

Además de Ortiz fue herido de bala el comunicador Jhoel López, que le acompañaba y está estable y fuera de peligro, según su familia.

A través de un comunicado, la Policía Nacional explicó que los atacantes llegaron al lugar en una motocicleta, que ahora está en poder de la institución.

Uno de ellos disparó a Ortiz y a López, tras lo cual ambos intentaron escapar en la motocicleta pero cayeron al pavimento.

Uno de los involucrados logró escapar a pie, mientras que Feliz García fue detenido por la multitud que lo golpeó y entregó a las autoridades.

“Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional trabajan de manera conjunta para esclarecer el caso en el más breve tiempo posible y establecer responsabilidades”, agregó el comunicado.

Tras el suceso, el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, se desplazó anoche hasta la Clínica Abel González de la capital, donde el pelotero está ingresado.

De momento “no podemos presumir absolutamente nada, todo lo que podamos decir ahora son conjeturas”, señaló.

Trayectoria y reconocimientos

Considerado una leyenda del béisbol, el “Big Papi” cerró su carrera con promedio de .286, 541 cuadrangulares, mil 758 carreras impulsadas, mil 419 anotadas, 632 dobletes, 8 mil 640 turnos, .620 de ‘slugging’ y un OPS de 1.021.

Fue convocado 10 veces al Juego de Estrellas, recibió siete premios Bate de Plata, se alzó dos veces con el premio Hank Aaron, una con el Roberto Clemente y ocho con el Edgar Martínez, y fue líder de jonrones de la Liga Americana en 2006, con 54.

En octubre del pasado año la Cámara de Diputados dominicana aprobó un reconocimiento a Ortiz, escogido el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2013, “por su destacada participación en la competición, así como por sus méritos alcanzados dentro y fuera del estadio””.

En noviembre el presidente dominicano, Danilo Medina, juramentó al extoletero como embajador de buena voluntad.