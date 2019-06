Sigue investigación de vales de gasolina apócrifos

Ivanova de los Reyes

La Fiscalía General de Justicia continúa la indagatoria sobre los 346 mil 245 pesos de vales apócrifos, dijo la alcaldesa María del Rosario Quintero

Aun no hay un resolutivo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado respecto a la falsificación de vales de gasolina a nombre del Ayuntamiento de Navojoa, y que ascienden a 346 mil 245 pesos, declaró María del Rosario Quintero Borbón.

La presidenta municipal de Navojoa, dijo que fueron 482 vales apócrifos los que detectó personal de Tesorería Municipal, y que se expedían en administraciones anteriores por parte de la Secretaria de Programación y Presupuesto, mismos que no fueron pagados.

“Fueron 482 vales con un monto de 346 mil pesos es lo que está documentado, el Ayuntamiento no pago ni un peso, sino que la defraudada fue la gasolinera, quienes ya pusieron su querella. Nosotros nada tuvimos que ver en ese sentido”, aseguró.

Incluso, mencionó que el Contralor Municipal de dicho municipio estuvo en Hermosillo en días pasados, para entregar más documentación, y fundamentar la investigación.

Por otra parte, la presidenta Municipal, destacó que ha disminuido hasta en un 15 por ciento la incidencia delictiva en dicho municipio en los delitos de robo a casa habitación, de vehículo, comercio y a persona, en comparación al año anterior.

Además de que próximamente se adquirirán 12 patrullas que se sumarán a las 24 unidades y 19 motocicletas que están en servicio.

“Próximamente adquirirán 12 patrullas a través de la plataforma de Contranet, y estamos trabajando para recaudar los 10 millones de pesos que aprobó el Cabildo Municipal también para la compra de una flotilla de cinco o seis camiones recolectores de basura”, finalizó.