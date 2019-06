¿Qué hace Facebook con los ‘Likes’ que generas día a día?

Si tienes Facebook lo sabrás, los anunciantes están por todos lados, y están voraces de que les demos Like o un clic.

Las marcas pagan por colocar eso en tu muro, y todo tiene un buen sentido. ¿Terminas comprando algo?, no siempre, pero lo que “Te gusta”, dice mucho de ti y las empresas están desesperadas por saberlo.

Quieren convertirse en los productos que quieres, aunque no los necesites.

De acuerdo a lo publicado en Business Insider, cada Like que damos, aunque no entremos a un artículo, promoción o sitio de ventas, es un pedazo de rompecabezas que conforma un perfil. Tu Facebook es un mapa comercial y psicológico y no te habías dado cuenta.

Conocer el perfil del usuario significa a la larga más ventas, y la optimización de los recursos de una campaña pagada. Un producto que no interesa a una madre de 45 años, no aparecerá en su muro, sólo en el de aquellos que potencialmente están interesados.

Es marketing inteligente.

Adaptar las publicaciones a un perfil que podría interesarse aumenta los clics en 40%, las ventas en 50%.

Literalmente, nuestro Facebook está manipulado para vendernos cosas, y brinda información importante de nosotros, la línea entre la legalidad es pequeña sobre todo cuando se tocan temas políticos y campañas.

Sin embargo, Facebook no es lo único que revela cosas sobre nosotros: Nuestras compras online, las visitas que hacemos a algunas páginas, nuestro correo y un sinfín de actividades que muchas veces hacemos sin darnos cuenta, conforman un interesante perfil que las marcas están hambrientas de conocer.