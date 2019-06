Pediré permiso a AMLO para hacer público todo el acuerdo con EU: Ebrard ante suspicacias

Ante las suspicacias que ha generado el acuerdo al que se llegó con el gobierno de Estados Unidos para evitar que se la imposición de aranceles, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que está dispuesto a hacer público el documento íntegro, si así lo autoriza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reitera que sólo se acordaron cuatro puntos

En entrevista para el noticiero En Punto, conducido por Denise Maerker, el funcionario federal precisó que el acuerdo consiste en cuatro puntos que ya se anunciaron:

– El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.

– La ampliación del programa 235, que se refiere a las personas que están esperando en México la resolución de su trámite de asilo en EU. Actualmente hay 10 mil, destacó.

– Plan de Desarrollo para Centroamérica

– Si en un plazo de hasta 90 días, con una evaluación a los 45, las medidas propuestas por México no funcionan y disminuye el flujo de migrantes, se abrirá la posibilidad de negociar que nuestro país se convierta en el primer país de asilo o el tercer país seguro.

Asegura que no hay nada que ocultar

Respecto a los mensajes que Trump publicó en Twitter este lunes, donde amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba el acuerdo de inmigración y seguridad que firmó con la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard rechazó que él haya aceptado la conversión automática de México en primer país de asilo, si pasados los 45 días de evaluación no se ha revertido el flujo de migrantes.

“Simple y llanamente yo no podría llegar a ese acuerdo, porque tiene que pasar por el Legislativo y así se los he dicho a todos” los firmantes del acuerdo, sostuvo Ebrard.

“Déjame no meterme a su estrategia […]. Lo que acordamos es esto exactamente que te estoy diciendo, no tendría sentido decir otra cosa, ¿para qué?”, dijo y aseguró que no hay nada que ocultar.

“Es más, yo mañana le voy a pedir permiso al señor Presidente de la República para dar a conocer íntegro el informe que le presenté a él, todo completo, y ahí están las reuniones, qué dijimos, todo. No se acostumbra en la diplomacia, pero creo que es mejor, para que no haya ninguna duda”, indicó.

Flujo migratorio a EU es exponencial en 2019, reconoce

Sobre las medidas que implementará México para lograr que decrezca el flujo de migrantes a EU, Ebrard señaló que ahora sí se regulará la entrada de extranjeros por la frontera sur.

“La frontera sur no ha existido, para México no era prioritaria. Hay que organizarla, que las personas se registren, no podemos tener a tantas personas sin saber ni siquiera quiénes son, incluso por el propio interés del país”.

El Canciller reconoció que las cifras presentadas por EU sobre la llegada a su frontera de migrantes sí muestran que el fenómeno ha crecido aceleradamente desde este año.

“El informe de mayo es muy impactante, el crecimiento sí es más que exponencial los últimos meses”, dijo.

En México les podemos ofrecer empleo: Ebrard

Al ser cuestionado si será necesario detener a más migrantes y deportarlos para lograr el visto bueno de EU, Marcelo Ebrard dijo que el gobierno mexicano aun piensa en ofrecerles asilo aquí e incluso darles trabajo.

“Muchos de los migrantes se pueden quedar en México, les podemos ofrecer empleo. Es factible”, aseveró.

Ebrard indicó que el gobierno federal es consiente de los serios problemas que existen en Centroamérica y por eso le ha insistido a EU en llevar un plan de desarrollo en esa región del continente para que sus ciudadanos no se vean obligados a salir de sus países.

En ese sentido, destacó que durante las reuniones para evitar los aranceles, la delegación mexicana logró que Estados Unidos se interesara en liderar junto con México dicho proyecto.

Fuente: SDP noticias