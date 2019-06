James Gunn sería el nuevo responsable de las películas de DC Comics

Aunque a finales de 2018 señalaron que dejarían de lado un poco el proyecto del universo compartido de DC en cine; parece que Warner estaría replanteándose la idea a raíz del buen recibimiento en crítica y taquilla cumplidora de SHAZAM!. No sólo eso, el elegido para llevar el proyecto a nuevos horizontes serían ni más ni menos que James Gunn.

Así es, el director de The Suicide Squad y Guardianes de la Galaxia, pasaría al bando de la Liga de la Justicia de manera permanente. De acuerdo con varios reportes, la productora desea que él esté a cargo de todo lo referente a este reinicio del universo, en un papel similar al que tiene Kevin Feige en Marvel o el que tenía Zack Snyder en el primer intento que hicieran con Batman v Superman.

El proyecto iniciaría con su versión del Escuadrón Suicida, para de ahí desarrollar una historia en las siguientes obras. Sin embargo, eso no sería todo, al parecer tienen en mente manejar dos líneas narrativas; por un el desarrollo que haría Gunn, y por el otro, el de las películas independientes como Joker y The Batman; con la intención de hacer una unión en algún punto.

¿Qué pasará con el desarrollo de Zack Snyder?

Aunque no se ha dado un fin de manera oficial, poco a poco se ha abandonado el desarrollo de Zack Snyder, si bien ciertos elementos perviven en Aquaman, SHAZAM! y la próxima Wonder Woman 1984; el tono original se ha ido diluyendo conforme ha pasado el tiempo. No dudamos que se retomen algunas cosas, pero de darse esta nueva etapa con James Gunn, es casi un hecho que será la eliminación de esa parte dramática.

Hay que mencionar que aún no existe un nombramiento oficial; faltan ver varios elementos, como el desempeño de su película de Suicide Squad (si no funciona es probable que se mantengan alejados de este nuevo intento), y lo que suceda con Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Marvel; si es que la Casa de las Ideas lo quiere mantener, o por el contrario, le dan las gracias de manera definitiva después de esta tercera parte.

Fuente: SDP noticias