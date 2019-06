Exhortan  a tomar precauciones por ola de calor

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la SS, Gerardo Álvarez Hernández, recomendó ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol

Ante el incremento de temperaturas en la entidad, la Secretaría de Salud llama a la población a extremar precauciones para prevenir enfermedades derivadas del calor, subrayó Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades recomendó a la población no esperar a tener sed para consumir líquidos y tratar de tomar mínimo dos litros de agua diariamente, evitar exposición solar en las horas de mayor radiación y utilizar siempre bloqueador solar.

‘’Elija las primeras horas del día para llevar a cabo las actividades al aire libre y las deportivas, así como ceremonias cívicas, también se recomienda evitar el trabajo físico intenso y prolongado bajo el rayos del Sol’’, externó.

Otras recomendaciones, agregó, son: vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente que cubra a la piel de la exposición frecuente al Sol, utilizar sombrero o sombrilla y cubrir ventanas colocando persianas, cortinas o periódicos, lo que ayuda a disminuir hasta en un 80 por ciento el calor en el interior de la casa.

Álvarez Hernández enfatizó que es muy importante no permanecer dentro de un vehículo cerrado o estacionado ni permitir que otros lo hagan, ya que la temperatura se incrementa dos grados cada 10 minutos que esté cerrado y puede tener consecuencias fatales.

Así mismo, el especialista añadió que los síntomas más importantes que indican que una persona puede padecer alguna enfermedad derivada del calor, son: dolor de cabeza, mareo, sudoración excesiva al principio y después falta de sudor, enrojecimiento, sequedad en la piel y fiebre desde 39 a 41 grados centígrados.

‘’También puede presentar aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil, crisis convulsivas y otros signos de mayor severidad como: piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar’’, recalcó.

Por último, señaló que en caso de que los labios y piel estén secos, se debe solicitar gratuitamente Vida Suero Oral en cualquier unidad del sector salud y acudir de inmediato por atención médica si presenta alguno de los síntomas.