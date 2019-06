Espera Briseida evaluación para JP

La medalla de plata del Grand Prix de Roma le da confianza a la doble medallista mundial, Briseida Acosta, para enfrentar la evaluación ante la triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza por un boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la categoría +67 kg.

La taekwondoín conquistó la plata al perder en la Final ante la campeona mundial, la coreana Da-Bin Lee, por marcador de 10-4 y ahora espera conocer el día de su evaluación a la justa continental.

“Fue un torneo interesante, Roma es un buen lugar para pelear, fue utilizar la misma estrategia del Mundial, pequeños errores me costaron la pelea, pero no queda más que seguir trabajando, observar bien cuáles fueron los detalles y en la próxima ganarle (a la coreana).

“Sí es una de mis metas estar en Juegos Panamericanos y esa evaluación es un paso para ello. Esta medalla me ayuda a saber que el trabajo que estoy realizando está bien dirigido y hay que estar concentrada en eso”, comentó Acosta a su llegada al AICM.

La acumulación de cansancio tras el Mundial comienza a ser estragos en la taekwondoín, pero está consciente que está viviendo su tercer ciclo olímpico, uno de los más importantes con cita final en Tokio 2020.

“Mi cuerpo me está pidiendo un respiro desde que decidí entrar a este ciclo sabía que este año era un momento crucial y sabía que iba a ser cansado tanto física como mental y emocional”, afirmó.