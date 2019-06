Crea Spielberg serie de terror que solo podrá verse de noche

Aunque el director de cine estadounidense Steven Spielberg no está completamente de acuerdo con las forma en que se nomina el contenido de streaming en las premiaciones más importantes de Hollywood, eso no significa que no busque la forma de llevar su arte a las pantallas de los teléfonos inteligentes en todo el mundo, sobre todo si es de noche.

De acuerdo a un reporte de la revista Variety, el también guionista se encuentra desarrollando una serie de terror de 10 a 12 episodios, los cuales solo podrán ser reproducidos durante la noche, a través de los servicios de la plataforma Quibi, un nuevo competidor para Netflix.

Quibi (abreviatura de “Quick Bites”) es una plataforma dedicada al video de formato corto que será lanzada próximamente; el servicio fue creado por el ex ejecutivo de Disney Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman, exdirectora ejecutiva de HP.

“Steven Spielberg entró y dijo: ‘Tengo una historia súper aterradora que quiero hacer’…Lo está escribiendo él mismo. No lo ha hecho desde hace tiempo, por lo que conseguir que escriba algo es fantástico”.

JEFFREY KATZENBERG.

Ya escribió “cinco o seis” episodios

Katzenberg anunció en el Festival Mundial de Medios de Banff en Canadá que Spielberg ya ha escrito “cinco o seis episodios” y que el equipo de ingeniería de Quibi usará el reloj interno en el teléfono del suscriptor para ofrecer cada episodio solo por la noche.

La aplicación integraría un reloj para marcar una cuenta regresiva hasta el momento en que desaparece el sol en la ubicación de cada usuario, mientras que la serie desaparecerá al amanecer, hasta la siguiente noche.

Los servicios de Quibi ofrecerán capítulos que duran entre 7 y 10 minutos, diseñados para ser vistos en cualquier lugar, de forma similar al contenido que podemos encontrar en YouTube, pero creado por cineastas y escritores de televisión de alto perfil.

Fuente: SDP noticias