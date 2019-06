Carece Sonora de recursos para migrantes: Gobernadora Pavlovich

Ivanova de los Reyes

La mandataria urgió a la Federación a que autorice fondos extraordinarios para resolver la problemática

En Sonora al igual que otros estados fronterizos del país, no tiene recursos para atender y brindar asilo a los miles de migrantes que deportaran de Estados Unidos, como parte del acuerdo que se llegó para poner alto al tema de los aranceles, aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La Jefa del Ejecutivo Estatal, señaló que este año no cuentan con recursos para brindar atención a los inmigrantes que llegan y que quedan en la capital en tanto se resuelve su situación jurídica, por lo que consideró que la Federación debe autorizar fondos para atender esta problemática.

“Tenemos cero fondos en Sonora y la verdad, los otros estados tampoco, y tenemos que ver cómo nos va a apoyar la Federación a los estados fronterizos para salir adelante, porque nosotros definitivamente no contamos con ello”, dijo.

No queremos que se nos vuelva un problema de salud, y de seguridad, expuso, es por ello que requieren que el Gobierno Federal autorice un presupuesto extra para enfrentar esta problemática, dijo en entrevista la mandataria.