Abren pesista sonorenses con 10 medallas

Seis preseas son de oro, una de plata y tres de bronce; la competencia se celebra en Chetumal, Quintana Roo

La potencia de las pesistas sonorenses salió a relucir una vez más, ya que en la primera jornada de las fases nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil de Halterofilia; conquistan diez medallas, seis de las cuales fueron doradas, una de plata y tres bronces, en Chetumal, Quintana Roo.

La espectacular actuación de este martes la encabezaron Noemí Rodríguez (más de 81) y Naomi Montes (45 kilos) quienes se ciñeron las coronas nacionales, ambas en la categoría Sub 17, y a la vez cada una logró colgarse tres metales del máximo color.

La única plata la sacó Daphne Guillén (Sub 17 en los 45 kilos), mientras que dos de los tres bronces correspondieron a Kassandra Córdova (Sub 17 dentro de los 64 kilos) y Ana Camila Mendoza (Sub 15 en los 55) consiguió el otro tercero sitio. La decena de preseas fueron en el formato de Olimpiada Nacional.

Naomi Montes Coronado alzó la corona nacional al llevarse el título de su división después de que en el arranque logró 62 y en envión 74 kilogramos para totalizar 136 kilos completando así la terna de medallas doradas.

Noemí Rodríguez Lugo impuso su ley en su competencia dando una impresionante demostración de fortaleza y superando sin problemas a las demás rivales luego de levantar 230 kilos totales siendo 102 en arranque y 128 en envión adueñándose de los tres metales áureos.

Daphne Guillén terminó segunda en el arranque (84), en tanto Kassandra Córdova agarró los dos metales bronceados en envión (80) y total (140), mientras que Ana Camila Mendoza amarró su presea de ese mismo color tras izar 64 en arranque.

Las acciones del levantamiento de pesas continuarán este miércoles en el Gimnasio de la Cojudeq (Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo) con la segunda y última jornada de la rama femenil en las categorías Sub 20 y Sub 23 de Campeonato Nacional Juvenil.