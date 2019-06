Los Raptors tuvieron muy cerca el título y lo dejaron escapar.

Quedaban 15.7 segundos en el reloj, los canadienses necesitaban solamente una canasta para coronarse y tenían la posesión tras una falta ofensiva de Warriors.

El coach Nick Nurse no pidió tiempo fuera para armar la última jugada y dejó que sus muchachos tomaran la decisión.

Kawhi Leonard tomó el balón, los aficionados estaban de pie, todos pensaron que haría el último tiro, pero enseguida le cayó la doble marca, y tuvo que mover el balón.

Se acaban los segundos y el pase llegó a Kyle Lowry, quien se levantó, pero el balón se desvió. Un ligero tapón de Draymond Green le dio vida a Golden State. Los bicampeones ganaron 106-105 a Raptors, y ahora las Finales de la NBA se trasladarán el jueves a Oakland para el Juego 6.

“Seguimos con vida”, salió diciendo Stephen Curry rumbo al vestidor.

A los Warriors los daban por muertos por la salida por lesión de Kevin Durant, y porque a menos de tres minutos de que terminara el juego, los Raptors llevaban ventaja de seis puntos y el momento era de Toronto.

Pero después de eso los locales ya no supieron anotar. Klay Thompson y Stephen Curry metieron dos triples para empatar el juego, y con 57 segundos por jugarse Thompson encestó otro para poner a los californianos arriba 106-103.

Lowry acercó a un punto a los Raptors, pero en la última jugada no pudo darle ese histórico triunfo a Toronto.

Con todo y que terminó con 26 unidades, Kawhi estuvo apagado y ahora la quinteta canadiense deberá detener el sueño para poder coronarse.

En Toronto saben que la corona todavía es posible, pero el campeón ya revivió.