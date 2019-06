Hieren a balazos a David Ortiz en Santo Domingo, República Dominicana

El ex primera base de Grandes Ligas es reportado fuera de peligro luego de que fue sometido a una cirugía de emergencia

El ex beisbolista dominicano David Ortiz fue herido de bala en su natal Santo Domingo a las afueras de un centro de entretenimiento, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia; se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional del país caribeño, Félix Durán, el impacto entró por la espalda y atravesó el estómago del ex primera base.

Ortiz estaba en compañía del cantante urbano “Secreto”, y del presentador de televisión Jhoel López, quien también fue herido de bala en el establecimiento ubicado al Este de la capital dominicana.

Ambos fueron trasladados en ambulancia a la clínica Abel González, mientras testigos del ataque, ocurrido poco antes de las 9 de la noche (hora local), retuvieron al presunto culpable, quien se encuentra bajo custodia.

En redes sociales, ex compañeros y amigos de David Ortiz expresaron su malestar por la situación y enviaron al ex jonronero mensajes de apoyo.

“Me siento tranquilo de saber que estás fuera de peligro, usted es fuerte Compai, ya quiero oírle la voz. Orando, nos vemos pronto”, publicó Pedro Martínez, su compañero de mil batallas con los Medias Rojas de Boston.

“Ansioso por saber más noticias. Mientras tanto, nada más que oraciones para @davidortiz, Tiffany y toda su familia”, compartió su archirrival en el diamante, Alex Rodríguez.

Aunque se desconocen los motivos del ataque, Aldrin Bautista Almonte, Jefe de la Policía Nacional, indicó que no se trató de un intento de robo y aseguró que se realizarán las investigaciones pertinentes.

Los últimos reportes indican que Ortiz salió de cirugía y se encuentra estable.

“Lo que puedo decirles es que salió de operación, estamos esperando, en este momento está en reposo. No hubo daños colaterales. Está fuera de peligro, es lo que me dijeron los médicos”, informó el padre de David a los medios de comunicación.