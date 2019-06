Supera López Obrador conflicto con Estados Unidos

Como dice el refrán más vale un mal arreglo que un buen pleito y hay que reconocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logró salir adelante del buscapiés que le puso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que de haberse cumplido a partir de hoy habría representado un duro golpe para todos los mexicanos.

No hay que olvidar que López Obrador gobierna para todos los que habitamos este país, hayamos votado por él o no, y sus decisiones –, razonadas, o no-, nos perjudican o benefician a todos.

De ahí que más allá de que digan que seremos el “cuarto de huéspedes” de nuestros vecinos, se logró evitar una crisis sumamente grave en materia económica, la cual ya estábamos viendo los efectos con la calificación negativa que otorgaron empresas internacionales al país la semana anterior y que ocasionó un descalabro al peso.

Por suerte, la cosa no pasó a mayores, y tenemos un respiro en la amenaza del presidente estadounidense, que si bien él puede considerar que ganó la batalla, lo cierto es que también cedió, lo que denota que reconoce las aportaciones que hacemos los mexicanos.

Por cierto, el hecho de que desde hoy se vayan a realizar despliegues de la Guardia Nacional a lo largo y ancho del país, aunque se vayan a concentrar en la frontera sur para impedir el ingreso de indocumentados, también beneficiará a los estados del norte, donde está Sonora, por lo que esperemos que en breve se mejore la situación de inseguridad que nos aqueja.

Pero también, como lo anotó la gobernadora Claudia Pavlovich se deben reforzar los recursos destinados a estados fronterizos, no solo para el sur del país, porque a final de cuentas, muchos de los aspirantes a indocumentados quedarán frenados en las entidades colindantes con el vecino país.

“Luce” la gobernadora Pavlovich en evento de unidad con AMLO

Por cierto en la concentración por la unidad celebrada el sábado anterior en Tijuana, Baja California, la gobernadora Claudia Pavlovich fue muy aplaudida por el respetable, porque su figura ha crecido a nivel nacional, al destacar como el segundo gobernante mejor evaluado en el país.

Son varias las encuestas realizadas a nivel nacional en donde la mandataria sonorense se ubica en los primeros sitios de posicionamiento, lo cual es resultado del trabajo realizado y del acercamiento que mantiene no solo con los sonorenses, sino en sus giras de trabajo para atraer inversiones, tanto nacionales como del extranjero.

Hay que recordar que la mandataria preside la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, y como tal conoce al dedillo la problemática nacional y los retos que tiene el país en el exterior, por lo que desde el inicio del diferendo con el vecino país, extendió su apoyo al presidente López Obrador.

Y es ese conocimiento de la política externa e interna del país, lo que le ha permitido lograr que el gobierno federal haya reorientado inversiones al estado, como las del Fondo Minero con lo que se podrá concluir obras que estaban paralizadas por la falta de recursos.

Pero también ha tejido una relación de hermandad y de intercambios comerciales con Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos, lo cual se ha reconocido en distintas latitudes del mundo, porque ese tipo de lazos no son fáciles de lograr y representan un hito en la historia, pero sobre todo, han permitido la llegada de inversiones generadoras de empleo.

Así que pese a que ha habido gente interesada en “amarrar navajas” lo cierto es que la relación entre Pavlovich Arellano y López Obrador, se mantiene en términos de calidez, respeto y diálogo franco para atraer los apoyos necesarios para Sonora.

