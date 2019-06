Encuentran cabeza de lobo prehistórico gigante con el cerebro intacto

Científicos rusos y japoneses presentaron la cabeza de un lobo gigante del pleistoceno, el cual ha sorprendido a la comunidad por el hecho de que su cerebro está prácticamente intacto, lo mismo que sus colmillos. La pieza fue presentada en la exhibición Woolly Mammoth, organizada por Japón y Rusia en la ciudad de Tokio, la cual muestra animales de hace miles de años que se han conservado gracias al frío de diversas regiones de la ex-Unión Soviética.

La cabeza fue encontrada por un habitante de la localidad de Sajá-Yakutia, en Rusia, en la orilla del río Tirejtyaj en 2018. De acuerdo a los análisis realizados desde la mencionada fecha, se determinó que vivió hace unos 40 mil años, y que sus dimensiones superaban por mucho a las de los lobos actuales, tomando en cuenta que esta pieza mide unos 40 centímetros, contra los 66 u 86 que llega a medir la mitad del cuerpo de un animal de este tipo en la era moderna.

Después de la exhibición, pasará a un segundo análisis, ahora por parte del Museo Sueco de Historia Natural, el cual determinará la naturaleza de su ADN; esto con el fin de definir cuales han sido los cambios más puntuales en la especie, así como los elementos que hicieron que evolucionara hasta las razas que conocemos en nuestros días.

Es un misterio que la cabeza esté cercenada

Algo a destacar es que la cabeza no fue tomada de un cuerpo completo que estuviera en peor estado o algo por el estilo; según comenta, esta parte fue cercenada en la misma época que el animal estuvo con vida, de hecho, esta podría ser la causa de su muerte. Sin embargo, no se sabe por qué esta segmentación, aunque al principio se aludía a un posible trofeo, el ser humano no llegó a la región donde se encontró la pieza hasta hace 32 mil años; es decir, el animal pasó 8 mil años sin cabeza antes de que algún cazador siquiera pusiera un pie en la región.

Se espera que con la reconstrucción que harán los investigadores se pueda determinar su apariencia, así como hacer una hipótesis de lo que sucedió con su cuerpo.

Fuente: SDP noticias