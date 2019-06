Sorprenden Shakira y Alejandro Sanz en concierto en Barcelona

La colombiana entonó junto al madrileño el tema que grabaron juntos “La Tortura” durante el inicio del tour mundial del español

Alejandro Sanz inició recientemente su nuevo tour mundial #LaGira y este fin de semana dio tremenda sorpresa a sus miles de fans que asistieron a su concierto en la capital española.

Su entrañable amiga Shakira apareció de sorpresa en el escenario para cantar juntos una vez más “La Tortura”.

La cantante colombiana hizo su aparición por sorpresa en Cornellá, en el estadio donde se celebró el concierto y las gradas y la pista estallaron al verla aparecer derrochando energía sobre la pista en donde la esposa del astro del Club Barcelona, Gerard Piqué despejó dudas sobre su supuesto embarazo.

Fue uno de los momentos más emocionantes del show. Shakira y Alejandro Sanz rememoraron este éxito ante la expectación de todos los presentes.

“Tengo una amiga muy especial que cuando nos juntamos es como esos eclipses que ocurren muy de vez en cuando, pero que espero con cristal en los ojos para que no se me escape nada. Una amiga que solo su cercanía me cambia el PH del alma y si yo pudiera pedir un deseo para este concierto sería cantar con ella”, expresó el madrileño.

“Ya saben que yo soy de esos que no me doy por vencido, a pesar de que ella es un planeta que habita en otra galaxia, le pregunté si vendría a darnos un abrazo. Les presento a mi planeta favorito: Shakira”, así presentó el cantante a la colombiana.