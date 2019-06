Exhorta arzobispo a cultura constructora de paz

Ruy Rendón Leal dijo que la sana convivencia se debe promover en todos los hogares

El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, comentó que siempre se busca la paz y tranquilidad en una comunidad, pero para lograrlo cada persona debe ser constructora y reforzar los valores para evitar hechos violentos.

Desarrollar actividades y tener una sana convivencia adentro y afuera de la casa es lo ideal para toda sociedad, por lo que se debe trabajar para ello, recalcó monseñor.

“Los hechos violentos siguen apareciendo en todo lo largo y ancho del país, en nuestro estado, en nuestro municipio de Hermosillo, por una parte hay que rogar a Dios que nos conceda la paz pero no hay que olvidar que los dones de Dios no nos caen tan fácilmente desde el cielo, sin que nosotros no hagamos algo por lograr lo que pedimos”, precisó Rendón Leal.

Por ello, cada ciudadano y cada familia es un constructor de paz, se debe apostar por la responsabilidad para obtener esa paz tan anhelada, abundó.

Los valores propositivos como el respeto, la laboriosidad, la sensibilidad, la honestidad, la tolerancia, la dedicación, la integridad y el compromiso deben fomentarse desde la familia y comulgar con ellos durante toda la vida, consideró el arzobispo de Hermosillo.