Dan prisión a tres ex funcionarios de Pemex

Por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, un juez federal otorgó la prisión preventiva a tres ex funcionarios de Pemex y subordinados del General Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de la empresa.

Tras determinar la legalidad de la detención, el juez obsequió la prisión preventiva oficiosa a Oziel Aldana Portugal, jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales, Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Pemex; Ramón Márquez Ledezma, adscrito al Departamento de Seguridad Física Cadereyta; y José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica de Pemex en Tampico.

El abogado de los acusados, Mauricio Ocampo, dijo que la audiencia para vinculación a proceso está fijada para el miércoles a las 16:00 horas en los juzgados federales del Altiplano.

La FGR atribuye a los imputados ser parte de una red de funcionarios que durante el sexenio pasado fue negligente o incluso brindó protección al robo de combustible desde Pemex.

“No es posible que me tengan en esta situación después de haber dedicado todo mi esfuerzo, conocimiento y aporte a la estrategia que hoy se lleva a cabo contra el huachicol por parte del Gobierno de la República, que aun siendo yo el principal materializador de la misma, en coordinación con las fuerzas armadas y demás dependencias, se han logrado resultados contundentes en la disminución del robo de combustibles en un 95 por ciento y que ahora de manera inexplicable tenga que enfrentar cargos sin ninguna prueba y por dichos de una persona que ni siquiera pertenece ya a la empresa y que con evidente dolo hace señalamientos sin fundamentos”, reprochó el teniente Aldana Portugal.

El 7 de junio un juez federal del Estado de México ordenó la aprehensión del General Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, también por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

El primero de los ilícitos contempla la prisión preventiva oficiosa, lo que implica que en caso de ser detenido no podrá llevar en libertad un eventual proceso; adicionalmente, correría el riesgo de ser encarcelado en el Penal Federal del Altiplano.

A pesar del mandato judicial, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, suspendió por tiempo indefinido la ejecución de la captura ante un amparo presentado desde la semana pasada.

Sin embargo, ésto no impide que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda detenerlo, porque los mandatos de captura por un delito con prisión preventiva de oficio no pueden ser frenados mediante amparos.

La aprehensión contra León Trauwitz fue girada luego de que los días 17 y 31 de mayo no asistiera a las audiencias donde iba a ser imputado por sustracción ilegal de hidrocarburos, ante una juez de control del Reclusorio Sur.