Conecta “La Josa” con sus fans

El secreto de María José para ganarse el corazón de la gente, y así consolidar una carrera de 13 años como solista, ha sido estar siempre cerca de ellos.

Por eso, “La Josa” ha dedicado su talento vocal para traducir los diversos sentimientos de las personas y crear una verdadera “Conexión”, como el título de su álbum que lanzó este viernes.

“La música es mi todo y creo que todos tenemos un soundtrack en nuestra vida. Hoy puedes estar más Ángeles Azules y mañana María José porque cada día tenemos algo diferente con nuestras emociones.

“Entonces vamos adoptando diferentes canciones porque la vida está llena de matices y creo que por eso la gente se ha identificado conmigo porque canto lo que quieren decir y a veces no se atreven”, expresó la cantante.

Gracias a su desempeño, la intérprete ha pasado del grupo Kabah a su faceta en solitario, también incursionó como jueza en “México Tiene Talento”, conduce el programa “Esta Historia Me Suena” y está por regresar al teatro musical con la puesta “Jesucristo Súper Estrella”.

Sin embargo, sostiene que nada le place más que seguir en el gusto del público.

“Este disco es una celebración a mi trabajo como solista porque ahora toca gozar con los fans.

“Gracias a ellos sigo presente, para mí ese es mi mayor logro porque a lo largo de mi carrera he visto a otros cantantes quedarse, que me consideren como alguien importante en la música es muy importante para mí”, expresó.

Tan importante son sus fanáticos para la intérprete de “No Soy Una Señora” que planea un acomodo diferente para el público en la próxima parada de su tour Conexión, el 21 de septiembre en Auditorio Nacional.

“Para mí es muy padre que la gente se identifique y que esté tan cerca que noten todo, hasta si tu media está rota. Al tenerlos cerca puedes ver cómo se emocionan, cantan y lloran contigo.

“En el show damos una idea de que están más cerca por eso estamos viendo usar el foso de la orquesta, dónde era la zona cero (en el Auditorio) para que la gente sí esté cerca”, adelantó María José.

Conexión, del que ya promovió “Hábito de Ti” a dueto con Vanessa Martín, se posicionó en la segunda posición de los discos más vendidos de iTunes México.