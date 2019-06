Cesan a directora de penal de Morelos

María de los Ángeles García Martínez fue destituida como directora del Cefereso femenil 16, en Michapa, Morelos, luego de que trabajadores protestaran en diversas ocasiones contra su gestión.

El pasado 10 de mayo, un autobús en el que viajaba un grupo de trabajadores de dicho centro penitenciario, fue atacado. El saldo fue de cinco personas fallecidas, cuatro en el lugar y una más en el hospital.

Luego de ello, los trabajadores del Cefereso se manifestaron al exterior de su lugar de trabajo y otros más en Palacio Nacional, para denunciar que la ahora ex directora, María de los Ángeles García Martínez, sabia de los letreros con amenazas en contra de ellos, colocados frente al penal, y no hizo nada por brindarles protección.

Además dieron a conocer una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalaron una serie de irregularidades e inconsistencia de las autoridades penitenciarias.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una alerta para los dieciocho penales federales del País; mientras que el Gobierno de Morelos reconoció que desde hace semanas existían reportes de amenazas en contra de quienes laboran en el Cefereso femenil 16, de Michapa, Morelos.

Para suplirla llegó la ex directora del penal de las Islas Marías, Gabriela Cerón Ramírez.

De acuerdo con trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social, Cerón Ramírez se presentó ante ellos como encargada de despacho, en tanto se da el nombramiento oficial de quien se espera quedará en el cargo.