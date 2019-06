Van estudiantes a Competencia Nacional de Robótica

Alumnos de las secundarias Estatal No. 31 “Prof. Miguel Ángel Loya Martínez”, General No. 9 “Arq. Gustavo F. Aguilar Beltrán” y Técnica No. 6 “Manuel Ortiz Paredes”, de Hermosillo, representarán a Sonora en la Competencia Nacional de Robótica “Robotix Faire 2019”, informó Víctor Guerrero.

El secretario de Educación y Cultura felicitó a los talentosos adolescentes que obtuvieron su pase a la competencia nacional, al ganar el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, en la eliminatoria estatal realizada en mayo pasado, en la cual hubo gran participación de escuelas.

El titular de la SEC agregó que, además, un equipo conformado por estudiantes de la secundaria General No. 11 “Rafael Huerta Sandoval”, ubicada al norte de la capital, presentará sus proyectos y pondrán a prueba sus conocimientos en robótica, ciencia y tecnología, participando en la etapa final del programa FIRST LEGO League.

Carlos Valente Gutiérrez Fragosa, director general de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la SEC, explicó que “Robotix Faire 2019” es la competencia de robótica para niñas, niños y jóvenes, más grande de Latinoamérica, que pone a prueba el conocimiento y habilidades de innovación de los participantes en dicha rama de la Ingeniería Mecánica.

Detalló que este año, los concursantes deberán resolver diferentes misiones que van desde entrenamientos para convertirse en astronautas, viajar a la Estación Espacial Internacional y hacer un recorrido hacia Última Thule, el objeto más distante del Sistema Solar jamás explorado.

En cuanto al Torneo FIRST LEGO League, Gutiérrez Fragosa añadió que los jóvenes mostrarán sus proyectos científicos que proponen resolver problemas alrededor de las exploraciones espaciales y deberán solucionar 15 retos con un robot de su creación, utilizando piezas de LEGO.

El funcionario estatal comentó que ambos concursos se realizarán este 8 de junio en la Ciudad de México y confían en obtener buenos resultados, como sucedió en la edición 2018, en la que un equipo de la Secundaria General No. 12 “Nicolás Cedano Torres”, de Hermosillo, obtuvo el primer lugar nacional y ganó un viaje a Silicon Valley.

Gutiérrez Fragosa recordó que más de 3 mil 400 jóvenes, de 20 centros educativos, participaron en la etapa estatal del torneo organizado por el área a su cargo en coordinación con la Dirección General de Secundarias de la SEC y Fundación RobotiX.