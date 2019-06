Para ser feliz, necesitas que alguien más limpie tu casa: Estudio

Un estudio publicado por la revista académica Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) sugiere que las personas son más felices cuando “compran tiempo”, contratando a alguien que realice las tareas del hogar en las que invierten la mayor parte de su día.

Llamado “Comprar tiempo promueve la felicidad”, el estudio también reveló que las personas que invierten en bienes materiales no son tan felices como los que tienen más tiempo de hacer las cosas que les gustan, apoyados en la sensación de libertad.

La investigación tomó en cuenta los resultados de cuatro mil 500 entrevistas realizadas a personas en países como Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y los Países Bajos, encontrando que las personas que gastaban para evitar las rutinas menos gratificantes lograban sentir mayor libertad en su vida y satisfacción.

¿En qué gastarías 40 dólares?

Ashley Whillans, profesora en Harvard Business School, señaló que el objetivo de la investigación es establecer una conexión entre la felicidad y la forma en que las personas invierten en tiempo, por lo que en una segunda etapa de la investigación ofrecieron 40 dólares (785 pesos mexicanos) a una docena de canadienses, durante dos fines de semana.

Mientras que el primer fin de semana los sujetos de estudio recibieron la orden de gastar los cuarenta dólares en planes de ocio, como ir de compras o comer en el restaurante que más les gustara, durante el segundo fin de semana debían invertir el dinero en alguien que les asistiera con las tareas domésticas, cómo lavar ropa o limpiar la casa.

Las entrevistas posteriores revelaron que gastar en bienes materiales y ocio no los hacían sentir tan satisfechos como cuando pagaron para que alguien más se encargará de las tareas domésticas que no querían hacer.

