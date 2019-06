Celebra aniversario la Banda del Estado

Con música de películas como “El Rey León”, “Rocky”, “Los Increíbles” y “La Marcha Imperial de Star Wars”, la Banda de Música del Estado celebró su 39 aniversario con cientos de familias reunidas en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora.

El director general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, informó que ante la demanda de un nuevo concierto, de quienes ya no pudieron acceder, se programó una nueva fecha para el jueves 4 de julio a las 20:00 horas en el mismo foro, con entrada gratuita.

“Quiero felicitar a todos los integrantes que actualmente forman parte de la Banda, así como a quienes han pasado por esta agrupación y son parte de la historia de la música en Sonora. Se han destacado por su extraordinaria calidad, hoy no fue la excepción”, expresó el titular del ISC.

Con una gran pantalla de fondo, el concierto inició con la reconocida pieza musical del videojuego de Super Mario Bros; después siguieron Aladdín, Dos mundos, Tarzân, The Lion King, Los Vengadores, Rocky (Popurrí), Los Increíbles, Fantasía, Batman, La Marcha Imperial y Juego de Tronos.

Renato Zupo, director de la Banda del Estado, presentó a los integrantes de la agrupación fundada en 1980 para mantener la tradición de un siglo de obras, así como la ejecución de repertorio de música popular.

“La música no tiene fronteras”, expresó visiblemente emocionado por la audiencia familiar y receptiva, presentando a los músicos de Venezuela, Los Ángeles, Coahuila, Navojoa, Caborca, entre otras ciudades, con el ánimo de reconocer su presencia en Sonora y sus aportaciones como artistas.

Aunque el origen de las bandas estaba ligado al mundo militar, la noche del jueves se ligó al deseo de compartir el gusto por las películas, la curiosidad por ver a los músicos y pasar un rato agradable. La música sin fronteras, unió al público presente y a cientos de personas que siguieron la transmisión en vivo por las redes sociales.