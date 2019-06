¡Atención! Mujeres que se divorcian rejuvenecen 10 años

Todas sabemos que dejar una relación tóxica, aunque al principio duela, tiene grandes beneficios. Y en este sentido, dos expertas en el tema lo confirman y son más precisas: las mujeres que se divorcian rejuvenecen 10 años, son más sanas y felices.

Nueva vida

Carol Ferguson , Micki McWade y Rachel Gladstone, autoras del libro Divorce Survival Guide (Guía de supervivencia para el divorcio), aseguran las mujeres que se divorcian de una relación destructiva emergen con una energía renovada que las hace ver 10 años más jóvenes.

De acuerdo con las expertas, cuando hay un divorcio resulta fundamental que hagas un examen a consciencia de la relación que terminó.

TODO ES APRENDIZAJE

Cuando las relaciones terminan debes analizar qué es lo que no funcionó, cuál es tu parte de responsabilidad y cómo puedes mejorar. En definitiva es un aprendizaje que te quedará para futuras experiencias amorosas.

Después de la tempestad te darás cuenta que eres más fuerte emocionalmente. Con el tiempo estarás preparada para una nueva relación más madura. No dejarás pasar las señales de alerta que, quizá no tomaste en cuenta la primera vez.

HAZ UNA LISTA

Las terapeutas indican que es muy conveniente hacer una lista lo más detallada posible de los atributos que debe tener tu pareja ideal y lo que definitivamente no quieres volver a repetir. Eso te ayudará a saber lo que quieres, pero sobre todo te servirá para ser consciente de lo que necesitas y no que no.

RECUPERA TU ESPACIO

Tienes que reencontrarte contigo misma y sentirte cómoda a solas. Para ello, recomiendan que empieces con cosas pequeñas. Por ejemplo, adueñarte de la cama. No sigas durmiendo en la orilla, aprópiate de tu cama, eso simbólicamente es un acto de poder.

Es probable que no sepas qué hacer con el tiempo que era “de los dos”. Es hora de recuperar a tus amigos o hacer nuevas amistades. Atrévete a salir sola, consiéntete, haz ejercicio, viste mejor, ocupa tu tiempo en apapacharte a ti.

RENUEVA TU CASA

Deshazte de lo que no te recuerda tu relación pasada. Los objetos también guardan energía, así que harías bien en depurar cosas que no te dan alegría. Cambia la distribución de los muebles, redecora, renueva tu espacio.

BENEFICIOS DE TERMINAR UNA RELACIÓN TÓXICA

Según las autoras cuando una relación tóxica llega a su fin, ya sea a través de la separación o el divorcio, hay muchas cosas positivas como:

Consigues paz: Se acabaron las peleas.

Empiezas a trabajar en tu recuperación: Te quitas la venda de los ojos y te das cuenta que es momento de curarte emocional y físicamente. Te fortaleces.

Te vuelves más creativa: Para cada problema hay una solución y las mujeres divorciadas aprenden a identificar esas alternativas. El divorcio ofrece la oportunidad de convertirte en solucionadora de problemas, amplía tus habilidades y en consecuencia tu creatividad.

Rejuveneces 10 años: Tu transformación ha llegado, ahora te preocupas más por ti, por tu alimentación, por tu bienestar físico y emocional. Decides ir al gimnasio, cambias de corte de cabello y hasta de guardarropa. Haz recuperado el control de tu vida, vuelves a ver a tus amigos, te das cuenta que puedes ser feliz sin él.