Ashleigh Barty gana título de Roland Garros al vencer a Marketa Vondrousova

La australiana Ashleigh Barty se proclamó campeona del Roland Garros luego de vencer claramente a la checa Marketa Vondrousova por parciales de 6-1 y 6-3.

Barty se impuso con autoridad a Vondrousova, máxima revelación del certamen con sus 19 años, lo cual le llevará a convertirse en la segunda clasificada de la WTA, sólo por debajo de la japonesa Naomi Osaka, que se despidió temprano de París.

“Esto es increíble. Estoy muy orgullosa de poder conseguir mi primer Grand Slam. Es un gran día en mi carrera”.

ASHLEIGH BARTY

Por si fuera poco, Barty hizo historia para su país ya que desde 1973 no había una australiana campeona del certamen francés; en aquel año la corona se la llevó la mítica Margaret Court.

Cabe señalar que la joven Marketa entrará al Top-25 de la tabla mundial, pues pasará del escalón 38 al 16, razón por la cual, lejos de irse devastada por la derrota, salió contenta del recinto ubicado en el corazón de la Ciudad Luz.

“Me has dado una lección. Eres una persona increíble y una súper jugadora. Te mereces este título. Aunque no pude ganar hoy, he podido disfrutar de todos los momentos de esta quincena en París”.

MARKETA VONDROUSOVA

El momento cumbre de la tarde fue cuando la estadounidense Chris Evert, ganadora de siete coronas de Roland Garros le entregó el trofeo a Barty, a quien también le aguarda un futuro brillante, toda vez que apenas tiene 23 años.

Mañana Dominic Thiem enfrentará a Rafael Nadal para dirimir el título correspondiente a la rama varonil. Sin ninguna duda el español parte como favorito, mas el austriaco será un hueso duro de roer, como lo demostró hoy ante Novak Djokovic.

Fuente: SDP noticias