Ahora sí colocan retenes contra ilegales…Una vez más se está demostrando aquello de que, ¡el miedo no anda en burro!, por como los del Instituto Nacional de Inmigración (INM), del que es “delegado” un tal Julio César Navarro, se están “poniendo las pilas” como nunca antes lo habían hecho en Sonora, al darles por instalar retenes carreteros para detener a inmigrantes ilegales. ¡Tómala!

En lo que es una reacción que se está dando, a partir de la amenaza lanzada por el arrebatado Presidente de los EU, Donald Trump, de que desde el próximo lunes le impondría aranceles del 5% al 25% a los productos mexicanos, en represalia porque el gobierno del “Predijente”, Andrés Manuel López Obrador, no se ha aplicado para frenar la entrada de centroamericanos que están cruzando al “otro lado”. ¡Zaz!

Prueba de ello es que ahora los del INM ya colocaran un filtro de revisión en la carretera federal, entre Guaymas y Hermosillo, que es algo que jamás se había visto, porque a lo más que llegaban, era a subirse a los autobuses de pasajeros en el punto de inspección militar de Querobabi, para requerirles su identificación y checar que no fueran indocumentados procedentes de otras Naciones. Así de light.

Pues ya se había visto como normal la pasadera por la Entidad de esos fuereños de Centroamérica, por como ya era común que llegaran en vuelos nocturnos y del aeropuerto los trasladaran en los taxis aéreos hasta la frontera, obviamente que estando más que “arreglado$” con las diferentes instancias policiales para que no les pararan el alto, porque seguramente que no era de a grati$. ¿Qué no?

Y para quien dude lo anterior, sobre el cambio de esa política de dejar pasar, que ahí tienen que también acaban de detener a dos defensores de derechos de esas personas que ingresan ilegalmente, como es Cristóbal Sánchez, fundador del Colectivo de Cultura Migrante, al que arrestaran en la Ciudad de México; y a Irineo Mujica, de Pueblos Sin Fronteras, en Sonoyta, el promotor de las caravanas.

Cierran filas gobernadores con AMLO…Quien es evidente que acaba de ser objeto de un espaldarazo, que no pudo haber recibido en mejor momento, es el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, como es el que le dieran los 11 gobernadores emanados del PRI, en el marco de una encerrona que tuvieran en Palacio Nacional, al coincidir en la necesidad de trabajar en unidad. ¡Órale!

Así afloró que se dio ese cierre de filas de los Mandatarios tricolores alrededor de la tambaleante administración de López Obrador, por los diferentes frentes que enfrenta hoy en día, en primer lugar por los impuestos que quiere imponerle el Ejecutivo gringo, Donald Trump, por no frenar la inmigración, y el como certificadoras internacionales como Moodys y Fitch Ratings le bajaran la calificación. ¡Ups!

Es por lo que dicen que a Andrés Manuel le debió haber representado un “tanque de oxígeno”, el que los gobernantes priístas le dieran el voto de confianza, en lo referente a su postura, respecto a la tirante relación que hoy en día cabildea con los Estados Unidos, bajo la visión de que ante todo deben de cuidarse las inversiones estatales, así como las fuentes de empleo y el fortalecimiento de la economía.

Porque tan es el tema del momento que “trae de cabeza” a López Obrador, que manejan que en gran parte de esa reunión es lo que más se analizó, como es esa venganza arancelaria con la que está amagando el “Trump…padas”, de ahí que en ese encuentro, en el que participara la “Gober”, Claudia Pavlovich, le expresaran la solidaridad y respaldo para las decisiones que tome al respecto. ¿Cómo la ven?

Y para que vean que es algo que tiene preocupado a AMLO, que para hoy sábado en Tijuana está convocando a un mitin para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de gringolandia, que tendrá lugar a las 17:00 horas, de ahí que esté llamando a gobernantes, legisladores, dirigentes sindicales, campesinos, líderes religiosos, empresariales y ministros del Poder Judicial.

“Reverdece” la adopción de camellones…Ahora sí que muy adoc a la ocasión, el que esta semana se demostró como ha seguido “prendiendo”, es el programa Transforma un Camellón promovido por la Comuna hermosillense, eso en el marco del Día Mundial del medio Ambiente, por como ahora los del INEGI adoptaran uno localizado en el Paseo Río Santa Cruz, entre Río Sonora y Cultura. Así el dato.

No por nada es que el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, ventilara el positivo dato de que a la fecha ya son 119 empresas, instituciones y organizaciones que se han sumado a ese compromiso de adopción de un área verde, en lo que es un claro ejemplo de participación ciudadana, ante lo que se les da la plena libertad para que reforesten en base a como quieran tenerla. De ese vuelo.

Eso al Barraza Almazán reconocer lo que es una árida realidad, de que esta Ciudad del Sol cuenta en promedio con 480 kilómetros de camellones, lo que hace imposible que los mantengan “al cien”, como dicen los chavos, de ahí que concluyeran que la única manera de hacerlo, es involucrando y haciendo participativa a la ciudadanía, como ha estado sucediendo con esos patrocinios que han logrado.

Para el caso es que el funcionario manejara que con ese apoyo que ahora les están dando los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio de su coordinadora estatal, Miriam Villegas, es que se sumará a los 22 kilómetros que ya reciben mantenimiento de parte de los ciudadanos, al igual como se ha hecho con los parques, por ya también ser 90 los que han sido adoptados. Ni más ni menos.

Resultan unos “ra$trillos” los gasolineros…Los que terminó por confirmarse que son unos auténticos “ra$trillos”, o más bien raterillo$, son los gasolineros, como lo prueba la nueva ventaneada que por estos días les diera el de la Profeco, Ricardo Sheffield, al sacarles a flote que utilizaban un dispositivo llamada “ra$trillo” para vender litros “mocho$ o incompletos. Así el abu$o y agandalle.

A ese extremo está la tran$a o trampa que les descubriera la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a dichos expendedores, al detectar en una gasolinera de Campeche un sistema de software que todas luces no es “pirata”, porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de las bombas se los vende por “abajo del agua”, de ahí que supongan que es una práctica común para robarle al cliente.

Casi por nada es que Sheffield Padilla anunciara que no solamente se van a quedar a nivel de la exhibida y enésima “quemada” que les están “pegando”, sino que interpondrán la respectiva querella ante la Fiscalía General de la República, antes PGR, a fin de que se indague, al presumirse que por lo menos un 8% de esos expendios podrían estar utilizando esa modalidad para fraudear a la clientela. ¡Ñácas!

Con lo que viene a demostrarse que no sólo son careros, sino además rateros, que era algo que por siempre se había sabido, pero que a las autoridades anteriores no les convenía comprobarles, ya que se les acabaría el negocio redondo a todos, porque de ahí salía para las “mochada$”, por lo que ahora en los operativos que harán, hasta participarán elementos de la Secretaría de Seguridad, por eso ya ser un atraco.

Aunque a pesar de esa de$cobijada, lo que es el representante estatal de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Luis Muñoz Santini, como siempre volvió a fingir demencia, al salir con que ignoraba si en Sonora se estaba incurriendo en esa “ra$trillada”, con lo que evitó escupir pa´rriba, cuando lo cierto es que entre ellos saben quién es quién, en cuanto a esas machincuepa$, o leperada$.

Quieren “$acar raja” con motociclistas…Quien está claro que quiere aprovecharse, o $acar raja, de que Navojoa pasó de ser una ciudad bicicletera, a una motocicletera, es la de por sí tan llevada y traída alcaldesa morenista de esa localidad, Rosario Quintero Borbón, por de a cómo para recaudar más dinero anunciara que implementará una “cacería” de motos que no cuenten con las placas vigentes.

Razón por la cual es que dicen que así de voraz se está viendo María del Rosario, con los que menos tienen, como es con esos que pasaran de la bicicleta a la motocicleta, por no alcanzarles para comprar un carro, así sea “Onachafa”, al desde ya estarlos amenazando con aplicarles una política de emplacamiento, por ser la modalidad de traslado que más ha crecido en los últimos años. ¡Palos!

Ya que de esa leonina manera es como Quintero Borbón quiere meterle un control financiero a quienes se trasportan en esos vehículos de dos ruedas, como es haciéndolos que paguen ese impuesto para que traigan esas identificaciones al día, pero a todas luces con un afán más recaudatorio, que otra cosa, por como saliera que con eso evitarían accidentes, cuando nada tiene que ver una cosa con otra. ¡Ups!

De ahí que consideran que así de burda se está viendo la “Presimun” de “Polvojoa”, al estarle queriendo “clavar el diente” a los navojoenses, pretendiendo “verles la cara” con que sería para reducir el índice de percances en esas unidades motorizadas, aún y cuando reconociera que es una medida que todavía está en la mesa de discusión, o más bien de la polémica, por como todo mundo la ha rechazado. A ese grado.

