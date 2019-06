Sin Facebook, Instagram ni WhatsApp: Huawei no podrá preinstalar estas apps en sus nuevos modelos

En otro duro golpe para Huawei, la empresa estadounidense Facebook ha suspendido la preinstalación de sus suplicaciones en los teléfonos de la fabricante china de tecnología, como parte de la prohibición implementada por los Estados Unidos a la compra de partes y software estadounidenses.

Esta suspensión afectaría directamente a los próximos lanzamientos de la compañía, los cuales no podrán ofrecer las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram; aunque esto no significa necesariamente que no podrán ser instaladas posteriormente.

De acuerdo con el reporte de Reuters, la empresa fundada por Mark Zuckerberg asegura que los clientes que cuentan actualmente con los teléfonos Huawei aún podrán utilizar sus aplicaciones y recibir actualizaciones.

Aplicaría para cualquier equipo que aún no ha sido fabricado

Al igual que Facebook, otras plataformas como Twitter y Booking suelen establecer acuerdos con proveedores de teléfonos inteligentes para preinstalar aplicaciones populares en sus dispositivos, listas para que los usuarios puedan utilizarlas después de encenderlos por primera vez.

Eso sí, de acuerdo a una fuente familiarizada con el asunto, la prohibición de Facebook aplicaría para cualquier teléfono Huawei que aún no haya salido de fábrica, lo que significa que también podría incluir los modelos que existen actualmente, aunque la plataforma no ha mencionado a partir de que fecha este cambio será implementado.

Eso sí, los compradores de los modelos actuales que no tengan

preinstaladas las aplicaciones de Facebook aún podrán descargarlas desde Google Play Store, pero las versiones futuras de los no tendrán acceso a la tienda de aplicaciones y las plataformas de Google a menos que el gobierno de los Estados Unidos cambie de parecer.

La decisión de Facebook frenaría la perspectiva de ventas de la empresa de telecomunicaciones, cuya división de teléfonos inteligentes se convirtió en su mayor generador de ingresos el año pasado, impulsado principalmente por un fuerte crecimiento en Europa y Asia.

Fuente: SDP noticias