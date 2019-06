Piden honestidad a los atletas

Tras las acusaciones y quejas por el recorte de recursos, la clavadista y medallista olímpica Paola Espinosa asegura que los deportistas deben ser honestos y que para recibir deben dar resultados.

Agregó que confía en Ana Guevara, directora de CONADE.

“Como atleta de alto rendimiento y con más de 20 años de trayectoria sé que para recibir hay que merecer. La honestidad de nosotros como atletas es importante, si no hay resultados no puedes sólo estirar la mano.

“Mi respeto a tu trabajo Luzma y mi confianza en @AnaGGuevara y equipo”, escribió Espinosa en twitter.

En días pasados, varios seleccionados manifestaron su descontento por el recorte, uno de ellos fue el judoca Nabor Castillo, quien lamentó recibir “menos que los ninis”, al pasar de cinco mil a dos mil pesos mensuales.

En la Conade respondieron que los ajustes en las percepciones mensuales de los deportistas obedecen a las reglas de operación de los tres tipos de becas que el organismo les entrega según su nivel y que ellos conocen.

“El criterio que marcan las reglas de operación es como en todo, bajo evaluación, es decir, puede haber incrementos o decrementos y esto lo marca muy bien el esquema, y la reestructuración que se está haciendo es en beneficio de los deportistas en el sentido de que se están analizando uno nuevo para poder garantizar que los que tuvieran una beca de Conade fueran los que se la merecen o los que tienen derecho por ser seleccionados.

“Los deportistas están acostumbrados a que si ya me gané beca de cinco mil la tengo permanente, hasta que me retire y no es así”, advirtió el subdirector de Calidad para el Deporte de la dependencia, Israel Benítez.

De acuerdo con Benítez, hasta el momento Castillo no está clasificado a los Panamericanos de Lima 2019, es decir no tiene resultados que respalden los cinco mil pesos que tenía.