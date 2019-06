Madrasta de Frida Sofía le manda amoroso mensaje

Frida Sofía no sólo ha tenido que enfrentase al rechazo de algunos de sus familiares, como su tío que aseguró que era una ‘nini sin nada que hacer’, también ha tenido que lidiar con su madre, quien no la busca desde hace 6 meses, y las burlas de su exnovio.

Hace unas horas el exnovio de Frida Sofía le envío una indirecta a la joven a través de sus historias de Instagram en donde aseguraba que la hija de la Guzmán daba vergüenza.

Sin embargo, no toda la gente alrededor de Frida parece haberse puesto de acuerdo para menospreciarla. Hace unas horas su papá, Pablo Moctezuma, envió un comunicado de prensa en donde reiteraba el apoyo a su hija y ahora su madrastra decidió mandarle un amoroso mensaje de apoyo.

Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, quien parece tener una relación cercana con la joven, le expresó su profunda admiración a Frida Sofía e incluso la alentó a seguir adelante.

“No podría estar más feliz de que por fin el resto del mundo pueda ver el talento de esta maravilla de persona que adoro con el alma. A través de los años he visto cómo crece su talento, cada vez que la veo le pido que me cante y me baile (aunque a veces me manda a la fregada)”.

“No la van a poder dejar de ver. Me encantaría poder bailar tantito como ella porque poder cantar como ella sería mucho pedir. Te amo, estoy muy orgullosa y feliz de que tu material finalmente haya salido al mundo”, escribió Pasquel en su cuenta de Instagram en dónde arrobó a la joven.