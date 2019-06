Frida Sofía y Alejandra Guzmán estrenan canción…cada quien por su lado

Finalmente Frida Sofía presentó este viernes su primer sencillo “Ándale”, este es su debut en la escena musical.

El tema mezcla el inglés y el español; aunque no es tan pegajoso y bailable como esperábamos, suena muy bien. Disfruta:

Los buenos comentarios no tardaron en llegar: “Frida chingona! Va a pegar, trae buen ritmo”, “Por un momento pensé que era la voz de Jennifer López”, “Mi predicción es que tendrá éxito a nivel mundial”, “Creo que una balada totalmente en español sería chidísima”, se lee debajo del material audiovisual que hasta el momento lleva poco menos de 5000 visualizaciones.

No obstante, la joven no contó con que su madre, Alejandra Guzmán, con quien actualmente sostiene un pleito emocional, también presentaría su nueva canción con video incluido.

Se trata del sencillo “Mi enfermedad” la cual nos regresa a sus orígenes rockeros pese a ser un cover del tema de Andrés Calamaro. A diferencia de su hija, el clip ha sido visto más de 13 mil veces.

¿Frida colgándose de la fama de su madre?

Curiosamente, Frida recientemente dejó claro que su pleito con Alejandra no era publicidad atraer atención a su debut como cantante.

“Si es un circo, pero aquí ya no me hago la payasa como siempre. Ó sea que no, no es ningún tipo de publicidad, no necesito cagarme en nadie para brillar”.

Fuente: SDP noticias