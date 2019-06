Estrangula a un cisne hasta la muerte en plena vía pública

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad a los Animales, en el Reino Unido, difundió la fotografía de un cisne que habría muerto estrangulado a manos de una mujer en pleno parque público, a fin de poder dar con la responsable.

La investigación corrió a cargo de la asociación, con siglas RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) por su nombre en inglés, que posteó la terrible imagen del animal fallecido, recostado sobre suelo.

Un crimen perturbador

De acuerdo con las narraciones de los testigos, el pasado 30 de mayo alrededor de las 19:00 horas, la responsable tomó al cisne con ambas manos y lo estranguló hasta matarlo. Finalmente, no se conformó y volvió a partirle el cuello.

“El público la vio torcerle el cuello y nosotros lo encontramos con la lesión en el tejido blando, así que podríamos suponer que se trató de un crimen perturbador que culminó en la muerte trágica e innecesaria de un pájaro hermoso”.

INSPECTOR TREVOR WALKER.

Los desafortunados presentes llamaron a la policía pero cuando esta llegó, el animal ya había perdido la vida y yacía en el Chester Park de Durham, un lugar donde se supondría no corría ningún peligro debido a que los cisnes de los parques están legalmente amparados y protegidos desde 1981.

En busca de la responsable

Según Mirror, está prohibido que los humanos les infrinjan cualquier clase de daño, así como desaparecerlos para tenerlos como mascotas, gracias a la Ley de Vida Silvestre y Campo, por lo que la mujer ahora se podría enfrentar a una pena de hasta seis meses en prisión, además de pagar una sanción económica.

Fuente: SDP noticias