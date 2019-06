Bradley Cooper e Irina Shayk se separan

A poco más de año y medio de haberse estrenado la película A Star Is Born (Nace una estrella), aquellos rumores de separación finalmente se confirman. A Irina Shayk y Bradley Cooper se les acabó el amor.

Aquella “sólida” pareja decidió tomar caminos por separado a cuatro años de relación, informa People.

Pese a que representantes de la modelo y actor no han confirmado la ruptura, el medio asegura que ellos ya están acordando compartir la custodia de su hija en común llamada Lea De Seine, nacida en 2017.

La división surge a pocos días de que diversos medios internacionales informaran sobre problemas entre la pareja que inició su romance en 2015.

La última vez que fueron vistos juntos y felices, fue en la pasada entrega de Premios Oscar. En aquella ocasión se especulaba que Cooper mantenía un romance con Lady Gaga, con quien trabajó en la romántica película A Star Is Born. La química entre ambos es innegable.

Por supuesto, la cantante no dejó que aquel rumor tomara fuerza asegurando que entre ella y el también director de cine únicamente existe una fuerte amistad. Sus palabras no fueron tomadas tan en serio por fans y que la intérprete de “Born This Way” acababa de romper su compromiso con su representante Christian Carino.

Fuente: SDP noticias