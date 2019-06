Los más ricos y saludables batidos verdes para preparar en casa #GoGreen

Los batidos verdes son una excelente opción para limpiar tu organismo y bajar de peso. Lo mejor de todo es que son deliciosos y se pueden tomar para iniciar el día con mucha energía.

Estos smoothies contienen grandes cantidades de vitamina y minerales que favorecen la quema de grasas de forma natural. Te ayudan a mantener tu cuerpo saludable y te sentirás saciada después de beberlos.

Además, si estás buscando darle uso a tu licuadora y empezar a preparar bebidas en casa, ya estás un paso por delante, ahorrándote dinero y asegurándote de tener el control total de lo que va a entrar en tu cuerpo. Estas deliciosas y saludables recetas de batidos verdes lo hacen más fácil.

Comer bien con frutas, leche, proteínas, yogur, que es estimulante del sistema inmune, y otros ingredientes nutritivos, son geniales para ayudarte a adelgazar.

Quick note: algunas de estas recetas contienen edulcorante o miel para aumentar la dulzura. Pero si estás intentando reducir el azúcar adicional de tu dieta, puedes eliminar esos ingredientes.

A continuación te mostramos cuatro sencillas y efectivas recetas de batidos que favorecen la quema de grasa.

Smoothie de kiwi, espinaca y lechuga

Empezamos nuestra lista de batidos verdes con una bebida que cuenta con un alto nivel de fibra, clorofila y antioxidantes. Los nutrientes favorecen el funcionamiento del sistema digestivo. Por lo que trabajará de forma más rápida y correcta.

Para preparar este rico batido debemos lavar muy bien 5 hojas de espinacas y 3 de lechuga.

Luego agregamos en un vaso de licuadora el kiwi junto con las hojas de espinaca y lechuga, una cucharada de miel y agua hirviendo. Licuamos muy bien y lo bebemos inmediatamente. De esta forma se evita que se pierdan sus nutrientes.

Nopal, apio, piña, toronja y miel

Esta bebida da una sensación de saciedad, increíble. Además, contiene mucha fibra lo que te ayuda a eliminar la grasa indeseada del organismo.

Para prepararlo se tiene que licuar una rebanada de nopal, una rebanada de piña, dos ramas de apio, una cucharada de miel y media taza de jugo de toronja. Se tiene que beber en ayunas durante cinco días seguidos.

Smoothie verde quemagrasa

Contiene una gran cantidad de vitaminas C y B6, fibra, ácido fólico, omega-3, fitonutrientes y antioxidantes. Te ayudará a bajar de peso y quemar grasa naturalmente. Ya que sus propiedades son muy depurativas.

Si deseas preparar esta deliciosa bebida tienes que mezclar el jugo de un limón, medio pepino, una manzana, media taza de perejil, 7 hojas de espinaca y un tallo de apio.

Bebe este smoothie durante diez días seguidos. Luego espera una semana y vuelve a empezar.

Smoothie de manzana, apio y pepino

Es la combinación ideal para depurar completamente el organismo. Contiene muchos antioxidantes que ayudan a limpiar tu cuerpo y te devolverá las energías para completar tu rutina.

Para prepararlo debes mezclar en una licuadora, tres manzanas, una rama de apio, la mitad de un pepino, una lechuga y un manojo de espinacas. Puedes beberlo todos los días a la hora que desees.

Batido de blueberries y espinacas

Las bayas son siempre una gran fruta, fresca o congelada, para agregar a los batidos porque son muy ricos en antioxidantes y una buena fuente de fibra.

Los arándanos son bajos en calorías, altos en fibra y contienen vitamina C, vitamina K y manganeso. Son una de las fuentes de antioxidantes de más alto rango. Por lo que se convierte en una gran fruta para combatir enfermedades.

Smoothie de pera y espinaca

Perfecto para el otoño y el invierno, which first it’s already here, cuando haces todo lo posible para evitar enfermarte.

Este batido que estimula el sistema inmune, combina pera y espinaca para proporcionar aproximadamente 25% de tus necesidades diarias de vitamina C.

Además, el yogurt rico en probióticos, ayuda a fortalecer su intestino con bacterias saludables, y el jengibre agrega compuestos antiinflamatorios para aliviar los síntomas del resfriado y la gripe. Te sentirás aún mejor saliendo para el día con esta bebida saludable en tu sistema.

Mezcla: 1 taza de espinacas; ¾ taza de yogur griego; 1 pera; ½ pieza de jengibre, pelada y rallada, y un puñado de hielo.

Hot green smoothie

Para esta ocasión, cambiemos el combo clásico de kale-apple, añadiendo una taza de té verde rica en antioxidantes, que también ha demostrado reducir la presión arterial.

Te queda una bebida suave y tibia con la cantidad justa de dulzura para consolarte en un día frío de otoño. Este batido contiene alrededor de 250 calorías. Y puedes reducir aún más el conteo de calorías, utilizando un dátil de palmera en lugar de dos (son aproximadamente 66 calorías cada uno).

30 g de col rizada

1 manzana dulce de postre Me gustan las manzanas de jazz, picadas

2 dátiles medjool picados

1 taza de té verde preparado en caliente

Instrucciones

Coloca tu col rizada, manzana y dátiles en su batidora. Agrega un chorrito de agua fría y salpica el té verde Beneficios de tomar batidos. Mezcla a alta velocidad por un minuto o dos hasta que los dátiles y la col rizada se hayan incorporado por completo.

Luego, vierte nuestro batido en una taza y añádelo al resto del té verde.

Detox green smoothie con semillas de chía

Si aún no has probado las semillas de chía, esta es una gran oportunidad. Este ingrediente de súper alimento te proporciona una explosión de energía y te ayuda a estar lleno por más tiempo. Y entre los batidos verdes de esta lista, puede ser uno de los más potentes.

Además, van con prácticamente todo. No todos adoran su textura, pero cuando se mezclan en un batido delicioso, ni siquiera podrás detectarlos (mientras cosechas todos sus beneficios).

También están repletos de antioxidantes y estimulan tu metabolismo. Combinado con espinacas, leche de almendras sin endulzar, piña congelada y plátano dulce natural, esta sabrosa mezcla es la mejor delicia para el desayuno.

Una taza de espinaca: 12 calorías

Un vaso de leche de almendra sin azúcar: 30 calorías

Una taza de trozos de piña congelada: 100 calorías

1 plátano: 90 calorías

1 cucharada de semillas de chia: 40 calorías

Fuente: Eme de mujer