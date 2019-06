Sigue en las mismas tragedia de la ABC

Que se suicida el asesino de Itzel Noemí

Esperan mejore la atención a los jóvenes

“Alivian” lío entre el Isssteson y Unison

Sigue en las mismas tragedia de la ABC…Y pareciera que fue ayer, pero éste “miércoles de calentamiento” se cumplirán 10 años de la tragedia que el 5 de junio del 2009 conmocionara no sólo a Sonora y México, sino al mundo entero, por el incendio de la Guardería ABC en esta Capital, en la que murieran 49 infantes, y por la cual a una década de ocurrida todavía claman justicia. De ese pelo.

Pues a ese grado ha estado la impunidad, en torno a ese trágico suceso por el que cada año demandan lo mismo, como es el proceder legalmente contra los causantes de esa incendiaria desgracia que provocara la muerte de 25 niñas y 24 niños que perecieron durante y después del siniestro en esa estancia infantil subrogada del IMSS, por la negligencia de quienes permitieron su irregular operación. ¿Qué no?

Es por lo que volverán a escucharse las exigencias justicieras de los padres de los menores fallecidos, por después de ese tiempo no haber nadie en la cárcel, al calificarse como delito no grave esos decesos, y los más 100 lesionados, y con secuelas, que es por lo que los eternizados procesos judiciales que han entablado han seguido “durmiendo el sueño de los injustos”, al evidentemente solaparse a los culpables.

Y no es para menos que continúen pidiendo que se aplique la Ley como debió ser desde un primer momento, con respecto a un acontecimiento que ha quedado para la historia, por ser único en su tipo, después de la supuesta protección que ha habido para algunos de los involucrados, por las “palancas” que han tenido, de ahí el porque los deudos sigan esperando que se actúe en consecuencia. ¡Glúp!

Ya que para poner un mal ejemplo de ese aparente encubrimiento, basta recordar que una de las dueñas de ese albergue era pariente de la entonces Primera Dama, Margarita Zavala, esposa del ex “Presi”, Felipe Calderón, lo que hace suponer porque de inicio no se resolvió esa atrocidad, ya que para empezar y acabar pronto, la quemada ABC operaba enseguida de una bodega, y cerca de un gasolinera. ¡Tómala!

De ahí que una vez más estarán elevando sus voz con los actos que desde ayer comenzaran en Hermosillo y la Ciudad de México, con peregrinaciones de protesta, manifiestos de condena, misas, expresiones culturales, visitas al mausoleo y demás, aunque el evento principal será la marcha “Por la Justicia ABC Nunca Más”, a realizarse a las 18:00 horas, para terminar en la plaza Emiliana de Zubeldía.

Tan es así que el arzobispo de esta Ciudad del Sol, Ruy Rendón Leal, oficiará dos ceremonias religiosas durante esté día, una a las 8:00 horas en el lugar donde ocurriera esa catástrofe, que es de donde partirán los marchistas; y otra a las 12:00 horas en la iglesia de la Sagrada Familia, en la colonia El Ranchito, a las que esperan que acudan infinidad de ciudadanos, como ha sucedido todos los años. De ese tamaño.

Porque si bien a partir de ese fatal hecho ha habido una mayor conciencia y cambios en lo que tiene que ver con las leyes que regulan esos establecimientos, en los que cuidan a chiquillos y chiquillos, pero ciertamente que es una herida que aún continúa abierta, por como no se han fincado responsabilidades a los causantes del mismo, y que es por lo que persisten con esas marchas y manifestaciones. ¡Órale!

Que se suicida asesino de Itzel Nohemí…Por si algo le faltaba al trágico caso de la pequeña, Itzel Nohemí, de 7 años de edad, que a finales de mayo de este año fuera asesinada, violada y enterrada en San Luis R. C., resulta que ahora su verdugo, Aarón Guadalupe “N”, fue encontrado sin vida en la celda en que estaba recluido, al presuntamente suicidarse ahorcándose con un pedazo de cobija. ¡Vóitelas!

Así que es el capitulo final de esa tragedia que sacudiera a los sanluisinos y sonorenses en general, por como el homicida confeso decidiera escapar por la “puerta falsa”, antes que enfrentar a la justicia, por cuyo crimen calculaban que alcanzaría una sentencia de 102 años de cárcel, lo que equivalía a que prácticamente iba a morir en prisión, si se toma en cuenta que tenía 29 años de edad. ¡Pácatelas!

Luego entonces así está esa muerte que fuera confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, después del “pitazo” que diera el director del Centro de Reinserción Social de esa frontera, una tal Héctor Duarte Núñez, al reportar que alrededor de las 13:45 horas de ayer es cuando encontraran el cuerpo inerte del detenido, quien el pasado 1 de junio inicialmente había ingresado por el delito de narcomenudeo.

Razón por la cual es que sea una dizque suicidada que se ha prestado para toda clase de especulaciones, y que de entrada pusiera en entredicho a Duarte Núñez, por suponerse que debieron haber tomado todas las medidas preventivas del caso, precisamente para evitar que eso pasara, como el que mínimamente lo hubieran aislado y mantenido vigilado, por intuirse que estaría en un estado de depresión y desesperación.

Por lo que con ese cobarde suicidio, al parecer por el cargo de conciencia que tenía el acusado de matón en cuestión, y que para muchos está de no creerse, es que se estaría dando por cerrado ese crimen que consternara a todo mundo, por ser el único arrestado que había, y quien por cierto era su vecino de la víctima, de ahí que hasta participara en su búsqueda, al rastreársele durante un semana. Así la crueldad.

Esperan mejore la atención a los jóvenes…Del que de aquí pa´l real se espera algo bueno, o al menos esa es la expectativa que hay, es del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), a raíz de la sorpresiva llegada del nuevo director, Daniel García Escalante, en lugar de la saliente Brianda Vivian Martínez, por ser una institución en la que no ha habido nada digno que contar hasta ahora. ¡Ñácas!

De tal forma que así estará el reto para García Escalante, que para mayores señas es hijo del ex diputado panista y ex funcionario padresista, Edmundo “Mundo” García Pavlovich, para hacer lucir a un ISJ que en teoría tiene la misión de promover entre las y los jóvenes el mayor número de oportunidades, y con ello generarles opciones para su desarrollo, de lo cual hasta ahora no se ha visto nada claro. ¡Palos!

Es por lo que confían que con ese cambio termine por verse una nueva dinámica que haga participar a la chavalda sonorense, a través de programas y acciones que “los pongan en revolución”, con la finalidad de que tengan una verdadera presencia y participación, para que se involucren en un sector que debería de ser de los más movidos y participativos, por a su edad “traer más pila”, que ni las baterías Duracel.

No en balde de los asegunes que hay, para checar si Daniel dará el ancho y logra posicionar y hacer resurgir esa dependencia que atiende a la chamacada, con todo y que cualquier cosa que haga luego luego deberá notarse, por la inactividad que ha habido hasta ahora, al no haber algo que haya hecho la diferencia, y sea visto como un referente, por lo que ahora sí que hay que ver, como dijo el ciego.

Y es que junto con la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), donde vejeta el tan llevado y traído de Genaro Enríquez, son dos instancias que han quedado a deber, no obstante y lo Light que son, y que por algo deberían de ser de las que más se vieran, pero en la práctica ha resultado todo lo contrario, lo que podría explicar el porque de esa primera remoción, de ahí que él es el que pudiera seguir. ¿Será?

Alivian lío entre el Isssteson y Unison…Entre los que finalmente llegaron a un saludable acuerdo, después de las graves diferencias que se traían, es en lo que respecta al Isssteson y la Unison, luego de que tras muchos “jalonellos” pactaran un nuevo convenio para la prestación del servicio que le ofrecen a los trabajadores universitarios, tras la aceptación de los sindicatos del Staus y Steus. ¡Zaz!

Ya que después de añales de privilegios, el renovado pacto contempla que ahora sí pagarán las cuotas para pensiones y jubilaciones como todos los demás, mediante aportaciones graduales anuales que iniciarán en el 2019, y con límite al 2022, las cuales se incrementarán del 8% que liquidaban actualmente, al 27% que marca la Ley 38 de Isssteson, para que igualmente puedan tener el 100% de los beneficios.

En tanto que por el estilo aju$taron lo referente a la atención médica que les presta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), del que es director Pedro Contreras, ya que empezarán aportar un 13%, y no 11%, de ahí que los empleados desembolsarán 5.5%, y la Universidad de Sonora (Unison) un 7.5%; cuando antes era del 5% y 6%, respectivamente.

Luego entonces en esos términos está ese ju$to contrato que ahora regirá a ese Instituto y el Alma Mater, después de una votación que se hiciera entre las bases sindicalizadas del Staus y Steus, para someter a consenso la propuesta acordada por Contreras López, y el rector Enrique Velázquez Contreras, misma que fuera palomeada por la mayoría de los académicos y chambeadores en general. ¡Qué tal!

O séase que al final se probó que ya no era posible el mantener esa inequidad, o ventaja con la que se beneficiaba a la plantilla laboral de la “Uni”, quienes exigían pero no pagan lo que debían, lo cual en los últimos tiempos se volvió insostenible, por el déficit financiero que ahora enfrenta el Isssteson, de ahí el acierto, por la forma en que con esa negociación, Pedro Ángel y Enrique Fernando “aliviaran” ese lío.

