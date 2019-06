Muestra Daniela Castro acta de inocencia

La actriz señala que se dictaminó que no había causa de arresto y la exculpa de cualquier posible cargo

La actriz Daniela Castro compartió en instagram la resolución de su inocencia por un supuesto robo cometido en Texas, Estados Unidos.

En un video, la famosa presentó el acta ante sus seguidores, mostrando la firma del fiscal de Texas y haciendo hincapié en el apartado que dictamina que no había causa de arresto y la exculpa de cualquier posible cargo.

“Gracias a los que me han apoyado. A los que no, les pido por favor a los que han hablado de alguna manera, a los que han hablado de mí, que respeten. Tengo hijos, tengo un esposo, y tengo una familia. Muchas gracias”, dijo Castro.

La celebridad fue detenida el pasado 28 de septiembre en la tienda de ropa Saks Fifth Avenue, en San Antonio, Texas, por supuestamente llevar en su bolsa mercancía valuada entre 100 y 750 dólares.

Al no encontrar pruebas suficientes, el cargo por robo menor le fue anulado a la estrella el pasado diciembre.