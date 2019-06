Mantendrá ISC becas para incentivar la cultura

Las becas para artistas y programa de apoyo a la cultura infantil son programas que tienen que seguir operando, independientemente si la Federación no tiene una definición de esta política para el verano, informó Mario Welfo Álvarez Beltrán.

El titular de Instituto Sonorense de Cultura (ISC), señaló que la convocatoria salían tradicionalmente en febrero, sin embargo, por la nueva administración Federal están redefiniendo los mecanismos de participación, por lo que aún no hay fecha para lanzar la edición 2019 del programa de becas.

“La postura estatal es que si la Federación no tiene una definición de esta política para el verano, el Estado lanzará la aportación estatal para repartir becas a la comunidad cultural de Sonora”, aseveró.

Refirió que la Federación busca eliminar los fondos mixtos, en tanto se redefinen las políticas; el único fondo confirmado es el apoyo a las culturas municipales y comunitarias este año, y 14 más están indefinidos.

El funcionario estatal, dijo que el Gobierno del Estado ésta analizando de qué manera puede participar porque invariablemente de los fondos mixtos debe haber mecanismos que cubran esas necesidades.

Mencionó que la Federación está disponiendo para este año cinco millones de pesos por entidad para atender la actividad cultural, y anteriormente eran 34 millones.

Anuncian Festival María Bonita

Con un nutrido programa de eventos culturales, autoridades del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), y de Quiriego, Sonora, anunciaron la cuarta edición del Festival cultural María Bonita a realizarse del 7 al 9 de junio en dicho municipio.

Álvarez Beltrán, y el alcalde de Quiriego, Leonardo Flores García, informaron que este festival es para recordar y destacar la figura de la doña María Félix, pero también ofertar la actividad cultural y gastronómica del sur de Sonora.