Circulan en Sonora vehículos “chuecos” de modelo reciente y de lujo

El Gobierno federal no ha dicho nada con relación a los vehículos de procedencia extranjera, que se han convertido en un problema en todo el país. En Sonora no se sabe realmente cuántos circulan en los 72 municipios, pero creo que superan a los autos nacionales. El permitir la circulación en territorio nacional se fomenta la corrupción, además se permite el delito de contrabando. Algunos candidatos de las pasadas elecciones en la entidad se comprometieron a legalizarlos con los dirigentes de las agrupaciones “Pafas”, como se les conoce popularmente.

Sin embargo, cada día están ingresando más vehículos al país en su gran mayoría de modelo reciente y otros tanto más de lujo y súper lujo, que traen “placas de circulación” de las agrupaciones, mientras que las autoridades estatales dejan de percibir millones de pesos, cediéndoles esa ganancia a los líderes “Pafas”. La pregunta es: ¿Quién está atrás de este gran negocio ilegal, que todo se les permite? Los vehículos tienen “fuero” para circular.

A estas unidades no se les molesta para nada, ni siquiera se les puede aplicar una multa de tránsito, cosa que aprovechan los agentes de policías para también entrar en el negocio cobrando buenas “mochadas” y todo el mundo contento. Los conductores de estos vehículos, cuando chocan huyen del lugar de los hechos en el mismo auto y, si este no camina, se echan a correr dejando la unidad abandonada. Las pérdidas totales son para los propietarios de autos legales.

A los conductores de los carros “chuecos” no les importa nada, al grado de dejar a personas que resultan heridas en los percances abandonadas, ni siquiera buscan prestarle ayuda humanitaria. Por parte de las autoridades, estas no se preocupan en buscar a los responsables de los accidentes, porque no tienen tiempo para hacerlo. A los ayuntamientos no les interesa dar con los delincuentes en potencia… Lamentable esto que está pasando, porque uno paga impuestos.

Como no hay asuntos importantes, diputados discuten el uso de los uniformes escolares

Qué no habrá asuntos más importantes que atender por parte de los diputados locales, que se enfrascan en una discusión de que si los uniformes escolares se puedan portar de acuerdo a los gustos de las niñas y niños. Que las niñas usen pantalones y que si los niños quieren ponerse faldas que se las pongan. Qué pérdida de tiempo de los legisladores, cuando hay tantos asuntos que atender que beneficie a la mayor parte de la población sonorense.

Que dejen las cosas como están, que las niñas usen faldas o pantalones y que los niños utilicen pantalones, creo que es el sentir de la mayoría de los sonorenses. Estas discusiones que se dan entre los diputados ¿será porque no tienen otra cosa más importante que atender? Qué vergüenza tener unos legisladores que pierden el tiempo de esa manera. Los diputados ya llevan casi nueve meses en el cargo públicos y todavía no dan señales de sus capacidades.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden: En política no hay amigos, sólo compromisos.