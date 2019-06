AMLO recibirá a Andy Ruiz Jr. en México la próxima semana

Gracias a su épica hazaña realizada sábado pasado tras conseguir los campeonatos de peso completo de la AMB, OMB, FIB e IBO, Andy Ruíz Jr. será recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Según el dirigente de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), Miguel Torruco, el propio titular del ejecutivo fue quien solicitó invitar a Ruiz a la capital mexicana con el fin de felicitarlo personalmente, y es que su logro no tiene comparación alguna, pues nunca antes nuestro país había tenido un monarca en la división de los pesos pesados.

“Desde que ganó Andy el señor presidente me dijo: ‘qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer’. En la semana me citó, hablé con él y me dijo: ‘quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero felicitarlo personalmente, es un gran logro para el boxeo mexicano”.

MIGUEL TORRUCO

Siguiendo con declaraciones de Torruco, todo está listo para que Ruiz Jr., mexicoamericano de 28 años, se entreviste con López Obrador, aunque prefirió no ofrecer más detalles de tal acto, ya que prefiere que sea el primer mandatario quien lo haga.

“Me gustaría que el presidente lo diga. Me dio la indicación de buscarlo y traerlo porque lo quiere conocer, será la semana que entra. Tenemos fecha confirmada, ya sabemos el lugar, y lo va a recibir el señor presidente”.

MIGUEL TORRUCO

Debido al histórico triunfo obtenido contra Anthony Joshua en siete episodios, el “Destroyer” también será nominado para el Premio Nacional del Deporte 2019, según reveló el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras.

“El año pasado propusimos a ‘Canelo’ para ganar el Premio Nacional de Deportes después de que ganó a Gennady Golovkin, y este año sin lugar a dudas propondremos a Andy Ruiz, no hay ningún solo deportista profesional mexicano que haya logrado tener un impacto tan grande en el pueblo mexicano como Andy, puedo decir que no hay aspirante más firme a ganar el Premio Nacional de Deportes”.

RICARDO CONTRERAS

Fuente: SDP noticias