AMLO dice que su “conciencia está tranquila” tras detención del líder de La Luz del Mundo

Luego la detención por abuso sexual y pornografía del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su “conciencia está tranquila” porque, reiteró, respeta y es tolerante.

Esto por la polémica que se desató tras el homenaje realizado al líder religioso en el Palacio de Bellas Artes el pasado 15 de mayo con motivo de su cumpleaños 50.

Independiente si se le rento o no se les rento (Bellas Artes) no se sabía, al menos no tenía la autoridad, información sobre lo que se conoció el día de ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En conferencia de prensa matutina, el ejecutivo repitió que él respeta a cualquier persona, asociación y religión, quienes tienen derecho a manifestarse.

Ayer la Fiscalía General de California en Estados Unidos detuvo a Joaquín García por presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, tuiteó esta mañana “NO se realizó homenaje LO SOLICITARON pero SE NEGÓ” y que el religioso deberá enfrentar los cargos por los que se le acusan.

Denuncian por mal uso de imagen y nombre de Bellas Artes

Frausto añadió en la red social que ya interpusieron denuncias por el mal uso de imagen y nombre del Palacio de Bellas Artes, pero no especificó contra quien.

Reiteró que los protocolos para rentar el recinto se están reforzando y cada evento que se realiza tiene “estricta” vigilancia.

El pasado 22 de mayo en conferencia en Palacio Nacional, Frausto aclaró que ellos negaron hacer un homenaje a Joaquín García en Bellas Artes y únicamente les dieron permiso para realizar la ópera “El guardián del espejo”, la cual estaba dedicada a él.

Fuente: SDP noticias